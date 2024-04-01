Gerede\'de AK Parti Adayı Mustafa Allar seçimi kazandı

Politika

Bolu'nun Gerede ilçesinde yeğenine karşı 73 oy fazla alan AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar, resmi olmayan sonuçlara göre kazandı. Büyük Birlik Partisi'nden aday olan Akif Allar'ın ise amcasına karşı aldığı mağlubiyete itiraz edeceği öğrenildi.

Bolu Gerede'de, ilçe tarihinin en çekişmeli seçimi yaşandı. Gerede'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Allar, yeğeni olan Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Akif Allar'dan 73 oy fazla aldı. İlçede resmi olmayan sonuçlara göre Mustafa Allar 4 bin 526 oy ile seçilirken, Akif Allar ise 4 bin 453 oy alarak ikinci oldu.

Akif Allar'ın sonuçlara itiraz edeceği öğrenildi. - BOLU