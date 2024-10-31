Gergerlioğlu'ndan Ahmet Özer İçin Destek

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin "Ahmet Özer'in bir an önce serbest bırakılması ve halkın iradesiyle seçildiği belediye başkanlığı görevine dönmesi gerekir." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özer hakkında verilen kararı eleştirdi.

Özer hakkındaki iddialar arasında irtibat ve iltisakın ön plana çıktığını söyleyen Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Zorlama iddialar, uydurulmuş deliller, tutuklamak ve kayyum atamak için yapılan hukuksuzlukları görüyoruz. Çözüm sürecinde yapılan görüşmeler, yakınlarının başka biri ile olan görüşmeleri gibi gerekçeler bize hukuksuzluğu gösteriyor. Yüz binlerce kişiye irtibat ve iltisak gerekçesiyle haksızlık yapılırken ayağa kalkmazsanız şimdi de bu hukuksuzluk CHP'li bir belediye başkanını bulur. Ahmet Özer'in bir an önce serbest bırakılması ve halkın iradesiyle seçildiği belediye başkanlığı görevine dönmesi gerekir."