Gergerlioğlu'ndan Ahmet Özer İçin Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gergerlioğlu'ndan Ahmet Özer İçin Destek

DEM Parti Milletvekili Gergerlioğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını eleştirerek serbest bırakılmasını istedi.

31.10.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin "Ahmet Özer'in bir an önce serbest bırakılması ve halkın iradesiyle seçildiği belediye başkanlığı görevine dönmesi gerekir." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özer hakkında verilen kararı eleştirdi.

Özer hakkındaki iddialar arasında irtibat ve iltisakın ön plana çıktığını söyleyen Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Zorlama iddialar, uydurulmuş deliller, tutuklamak ve kayyum atamak için yapılan hukuksuzlukları görüyoruz. Çözüm sürecinde yapılan görüşmeler, yakınlarının başka biri ile olan görüşmeleri gibi gerekçeler bize hukuksuzluğu gösteriyor. Yüz binlerce kişiye irtibat ve iltisak gerekçesiyle haksızlık yapılırken ayağa kalkmazsanız şimdi de bu hukuksuzluk CHP'li bir belediye başkanını bulur. Ahmet Özer'in bir an önce serbest bırakılması ve halkın iradesiyle seçildiği belediye başkanlığı görevine dönmesi gerekir."

Kaynak: AA

Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Ahmet Özer, DEM Parti, Esenyurt, Politika, Kocaeli, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Gergerlioğlu'ndan Ahmet Özer İçin Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:10:08. #1.11#
SON DAKİKA: Gergerlioğlu'ndan Ahmet Özer İçin Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.