Gergerlioğlu\'ndan Azerbaycan\'a İsrail tepkisi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen TÜRKPA toplantısına katıldı. Gergerlioğlu burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın İsrail'e Bakü- Ceyhan Boru Hattı üzerinden petrol satmasını sert sözlerle eleştirdi.

"AZERBAYCAN'IN İSRAİL'E PETROL SATMASINI KINIYORUM"

Gergerlioğlu, " Gazze'de yaşanan bir soykırım varken Azerbaycan'ın Bakü-Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail'e petrol satmasını doğru bulmuyorum. Kınıyorum, üzülüyorum" ifadelerini kullandı. Gazze'de bugüne kadar en az 60 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların büyük çoğunluğunun çocuk olduğunun altını çizen Gergerlioğlu, "Bu kadar insanın öldürüldüğü bir ortamda, Azerbaycan Devlet Şirketi SOCAR'ın İsrail'le ortaklık kurmasını, doğal gaz yatırımları yapmasını kabul edemem" dedi.

"TÜRKPA RUHUNA AYKIRI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçtiğimiz ay, "Türkiye bizim müttefikimiz, İsrail ise dostumuzdur" sözlerine de tepki gösteren Gergerlioğlu, "Evet, biz müttefik olabiliriz. Ancak İsrail, tüm ilişkilerin kesilmesi gereken bir ülkedir. Netanyahu, Uluslararası Adalet Divanı tarafından soykırımcı olarak tanınmış ve hakkında tutuklama kararı çıkarılmış bir liderdir. Böyle bir ülkeyle ilişkilerin sürdürülmesini TÜRKPA ruhuna aykırı buluyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKPA RUHU VAHŞETE VE SOYKIRIMA PRİM VERMEMELİDİR"

TÜRKPA'nın önemine dikkat çeken Gergerlioğlu, bu yapının vicdani bir zemin üzerinde yükselmesi gerektiğini vurguladı. "TÜRKPA ruhu, vahşete ve soykırıma prim vermemelidir" diyen Gergerlioğlu, bu eleştirilerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.