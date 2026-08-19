Gergerlioğlu'ndan 'Kuytulcular' Operasyonuna Tepki
Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'Kuytulcular' operasyonunda hukuksuz gözaltılar yapıldığını belirtti.
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik düzenlenen operasyonu eleştirdi.
Gergerlioğlu, kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen yapılanmaya yönelik olarak Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini anımsattı.
Operasyonda hukuksuz ve prosedüre aykırı gözaltılar yapıldığını ileri süren Gergerlioğlu, "Bu kime yapılırsa yapılsın karşı çıkarız." dedi.
Kaynak: AA
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