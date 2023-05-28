HDP'li Gergerlioğlu: Saat 17 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile - Son Dakika
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HDP'li Gergerlioğlu: Saat 17 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile

HDP'li Gergerlioğlu: Saat 17 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile

28.05.2023 18:01

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Dibek Mahallesi'ndeki 1065 numaralı sandıkta, oy kullanma süresi bitmeden sandık sonuç tutanağının hazırlandığını söyledi. Gergerlioğlu, "Saat 17.00 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile" dedi.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Dibek Mahallesi'ndeki 1065 numaralı sandıkta, oy kullanma süresi bitmeden sandık sonuç tutanağının hazırlandığını söyledi.

"SAAT 17 OLMADI AMA SANDIKLARI SAYMIŞLAR BİLE"

Olayı Twitter hesabından duyuran Gergerlioğlu, paylaşımına tutanağı da ekledi. Gergerlioğlu, "Saat 17.00 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile!!!" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu'ndan Urfa'da sandık sonuç tutanağına tepki

ERDOĞAN'A 189, KILIÇDAROĞLU'NA 15 OY

Gergerlioğlu'nun paylaşımına eklediği saat 17.00'den önce imzalandığı ifade edilen tutanakta, 204 seçmeni olan 1065 numaralı sandıkta yüzde 100 katılımla 204 geçerli oy kullanıldığı, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 189 oy, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 15 oy verildiği görülüyor.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (1)
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Ömer Faruk Gergerlioğlu, Politika, Son Dakika

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