HDP'li Gergerlioğlu: Saat 17 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Dibek Mahallesi'ndeki 1065 numaralı sandıkta, oy kullanma süresi bitmeden sandık sonuç tutanağının hazırlandığını söyledi.

"SAAT 17 OLMADI AMA SANDIKLARI SAYMIŞLAR BİLE"

Olayı Twitter hesabından duyuran Gergerlioğlu, paylaşımına tutanağı da ekledi. Gergerlioğlu, "Saat 17.00 olmadı ama Urfa'da sandıkları saymışlar bile!!!" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A 189, KILIÇDAROĞLU'NA 15 OY

Gergerlioğlu'nun paylaşımına eklediği saat 17.00'den önce imzalandığı ifade edilen tutanakta, 204 seçmeni olan 1065 numaralı sandıkta yüzde 100 katılımla 204 geçerli oy kullanıldığı, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a 189 oy, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise 15 oy verildiği görülüyor.