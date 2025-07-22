GES Projesi İptal Edilmeli

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya'nın Kumluca ilçesinde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) projesinin iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kumluca ilçesinin Çaltı Mahallesi'nde, elektrik üretimi yapan özel bir şirketin kuraklık nedeniyle üretim kapasitesinde azalma yaşadığını söyledi.

Bunun üzerine Hidroelektrik Santrali (HES) tesisinin bitişiğindeki nar bahçelerinin satın alınarak GES yapılmak istendiğini belirten Kaya, vatandaşın yerlerini satmaması üzerine bu alanın kamulaştırıldığını ileri sürdü.

Yetişmiş nar bahçelerinin olduğu yerlerin vatandaşın haberi olmadan elinden alındığını iddia eden Kaya, şunları söyledi:

"Çaltı Mahallesi'nde ne seracılık yapılabiliyor ne hayvancılık. Mahallenin tek geçim kaynağı nar üretimi. Kırsalda, kalkınmadan vatandaşımızı kırsalda tutmanın yollarından bahsediyoruz. Siz, bu kararla vatandaşımıza 'kırsalı terk edin' diyorsunuz. Siz, bu kararları almadan önce Çaltılı hemşerilerimizle görüştünüz mü? Çaltılı hemşehrilerimizin yaşamını, geçimini olumsuz etkileyecek, onları göçe zorlayacak GES projesi derhal iptal edilmeli ve ellerinden alınan yetişmiş nar bahçeleri bulunan topraklar, vatandaşlarımıza bir an önce iade edilmeli."