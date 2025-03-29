Gıda Denetimlerinde Cezalar 366 Milyon Lira - Son Dakika
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Politika

Gıda Denetimlerinde Cezalar 366 Milyon Lira

Bakan Yumaklı, ramazan ayında 200 bin gıda denetimi yapıldığını ve 3.961 işletmeye ceza kesildiğini duyurdu.

29.03.2025 16:17
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Bakan Yumaklı: "Denetimlerimiz sonucu 3 bin 961 işletmeye toplamda 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayında 8 bin 500'den fazla görevliyle 200 bin gıda denetimi gerçekleştirildiğini ve bu kontrollerde uygunsuzluk tespit edilen 3 bin 961 işletmeye toplam 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ramazan ayı nedeniyle yıl boyunca devam eden rutin gıda denetimlerine ek olarak gıda işletmelerine dönük kontrolleri sıklaştırdıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, göreve geldiği günden bu yana gıda güvenilirliği konusuna ayrı bir önem verdiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, 8 bin 500'ün üzerindeki görevliyle yılda ortalama 1 milyon 300 bin denetim gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Bu denetimler sonucu vatandaşlığımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyoruz. Rutin denetimlerimizin yanında dönemsel olarak sektörel denetimlerimiz de sürüyor. Ramazan ayı boyunca yani 1 Mart'tan bugüne kadar yaklaşık 200 bin denetim yaptık. Denetimlerimiz sonucu 3 bin 961 işletmeye toplamda 366 milyon 454 bin lira idari para cezası uygulandı. Bunlardan 125 işletme hakkında da savcılıklara suç duyurusunda bulunduk" ifadelerini kullandı.

'Bayram için denetim seferberliği'

Son olarak Ramazan Bayramı öncesinde, bayramda sık tüketilen şekerleme, çikolata, unlu mamuller gibi ürünlere yönelik eş zamanlı yoğun denetim seferberliği başlattıklarının altını çizen Yumaklı, denetimlerin bayram boyunca da devam edeceğini söyledi. Yumaklı, gıda sahtekarlarının gözünün yaşına bakmadan cezalarını keserken, vatandaşların sağlığını gözeterek olması gerektiği gibi üretim ve satış yapan işletmelere de teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Bir çağrıyı da siz değerli vatandaşlarımıza yapmak istiyorum. Herhangi bir usulsüzlük, uygunsuzluk tespit ettiğinizde, Alo 174 Gıda Hattı'na veya Bakanlığımızın diğer iletişim kanallarına lütfen bildirin. Her zaman söylediğim gibi en iyi denetçi tüketicinin kendisidir."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gıda Denetimlerinde Cezalar 366 Milyon Lira - Son Dakika

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