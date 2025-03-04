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Politika

Gıda Ürünlerinde Eksiklik Yok

Gıda Ürünlerinde Eksiklik Yok

Bakan Yumaklı, Ramazan'da gıda ürünlerinde eksiklik ve fiyat artışı beklenmediğini açıkladı.

04.03.2025 16:54
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ramazan boyunca yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksikliğin kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek, "Buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret için Eskişehir'e geldi. Bakan Yumaklı, programlarına Mahmudiye ilçesinde bulunan bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek başladı. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Bakan Yumaklı'yı müdürlükte karşıladı. Bakan Yumaklı, Vali Aksoy ve beraberindeki heyet ile yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde yerinde bulundu.

"İklim değişikliğinin etkisi ve göç yollarının bazı konuların daha dikkatli şekilde yönetilmesi ihtiyacını getirdi"

Ziyaretinin sonunda açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biliyorsunuz Amerika'da kuş gribi var, çok yoğun bir mücadele ediyorlar. Bizim haberlerden izlediğimiz kadarıyla bayağı da problem yaşıyorlar. Elbette bu iklim değişikliğinin etkisi, göç yollarının değişmesi son zamanlarda hastalıkla alakalı bazı konuların daha dikkatli şekilde yönetilmesi ihtiyacını getirdi. Özellikle son dönemde bizim üreticilerimizin de iç piyasamızın ihtiyacı olan yumurtayı üretip fazlasını da ihraç etmek üzere biliyorsunuz çok yoğun bir çabaları var. Yine buradan sektörün tamamına hem hastalıklarla mücadelede hem de üretimde hem de ülkemizin ihtiyacını karşılamada gösterdikleri katkı için teşekkür ediyorum" dedi.

"Yumurtada ve diğer gıda ürünlerinde herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değil"

Bazı temel gıda maddelerinde fiyatlarla alakalı bir takım sorunlar oluşturulabildiğini ancak yumurta üretimi ile ilgili ve bunların fiyatıyla alakalı herhangi bir problem olmayacağının belirtildiğinden bahseden Bakan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ben de buradan bakanlığımızın ilgili birimlerinin geliştirdiği hatların, yani bu tavuk türlerinin üretmiş olduğu ürünlerden bu mesajı da vermiş olayım, Ramazan boyunca bizim ihtiyacımız fazlasıyla var. Yumurtada ve diğer gıda ürünlerinde, et ürünlerinde, süt ürünlerinde herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değil. Dolayısıyla buna paralel olarak fiyat artışlarını hiçbir şekilde beklemiyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir tespitimiz olursa da hem Ticaret Bakanlığı hem de Hazine Maliye Bakanlığı kendi kulvarlarımızda gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Programları devam eden Bakan Yumaklı, Eskişehir Valiliği'ne de ziyarette bulunarak şehirdeki tarım ve orman çalışmalarına dair değerlendirmelerde bulunacak. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret edecek olan Bakan Yumaklı, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek iftar programına katılım sağlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Gıda Ürünlerinde Eksiklik Yok - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Orhan Özdemir:
    gören diyecek ki ülkede ne var ne yok biliyorlar kardeşim yeşil mercimeği bile ithal ediyoruz ithal hemde rusyadannn yazıkkkkk 0 0 Yanıtla
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