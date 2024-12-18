Giresun, AK Parti İl Başkanlığı'ndan Aday Olmayacak - Son Dakika
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Politika

Giresun, AK Parti İl Başkanlığı'ndan Aday Olmayacak

Giresun, AK Parti İl Başkanlığı\'ndan Aday Olmayacak

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, 8. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.

18.12.2024 16:43
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AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, 8. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını açıkladı.

AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısı ile 4 Ocak'ta gerçekleşecek olan 8. Olağan İl Kongresi'nde aday olmayacağını duyuran Uğur Giresun bu kararın bir veda değil yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti. Giresun, "Yaklaşık 7 yıl önce büyük bir aşkla ve inançla devraldığım AK Parti Sinop İl Başkanlığı görevimi, yaklaşan kongrede devredeceğimi ve AK Partimizin takdir ve tensipleriyle dava hizmetimize genel merkezimizde devam edeceğimi bildirmek isterim. Sinop'a, teşkilatımıza ve partimize hizmet etmenin onurunu her an yüreğimde hissettim. Görevim boyunca, Sinop'umuza ve hemşerilerimize layık olmak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunmak için gece-gündüz demeden çalıştım. Şimdi ise bu kutlu bayrağı, daha ileriye taşıyacak arkadaşlarımıza devredeceğiz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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