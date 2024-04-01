Giresun İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları Açıklandı

Politika

Giresun'da İl Genel Meclisi seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre üye dağılımında sonuçlar netleşmeye başladı. AK Parti İl Genel Meclisi'nde çoğunluğu korurken, CHP ve MHP'nin ise üye sayısı arttı. İyi Parti ile Yeniden Refah Partisi ise ilk defa 1'er üye kazandı.

Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Seçimlerde belediye başkanlarının yanı sıra il genel meclisleri için de oy kullanıldı.

Giresun İl Genel Meclisi merkez üyelikleri için kullanılan oylar ve meclisin yeni dağılımı belli oldu. Giresun'da İl Genel Meclisi'nin 40 kişiden oluşan üyelerinde 5 partiden isimler yer aldı.

Giresun'da 361 bin 334 seçmenden yaklaşık 275 bini İl Genel Meclisi için oy kullandı. İl Genel Meclisi üyeleri ve parti dağılımı kesin olmayan sonuçlara göre; AK Parti 23, CHP 10, MHP 5, Yeniden Refah Partisi 1 ve İyi Parti ise 1 il genel meclisi üyesi kazandı.

İl Genel Meclisi dağılımında AK Parti düştü, CHP ile MHP arttı

İlçelere göre İl Genel Meclisi'nin partilere göre üye dağılımı ise merkez ilçede AK Parti 2, CHP 3, Alucra'da AK Parti 1, MHP 1, Bulancak'ta AK Parti 2, CHP 2, Çamoluk'ta AK Parti 2, Çanakçı'da AK Parti 1, YRP 1, Dereli'de AK Parti 1, MHP 1, Doğankent'te AK Parti 1, MHP 1, Espiye'de AK Parti 2, CHP 1, Eynesil'de AK Parti 1, MHP 1, Görele'de AK Parti 2, CHP 1, Güce'de AK Parti 2, Keşap'ta AK Parti 1, CHP 1, Piraziz'de AK Parti 1, CHP 1, Şebinkarahisar'da AK Parti 1, MHP 1, Tirebolu'da AK Parti 2, İyi Parti 1, Yağlıdere'de AK Parti 1, MHP 1 İl Genel Meclisi üyesi aldı. Bu sonuçlara göre AK Parti'nin İl Genel Meclisi'nde bir önceki seçimlere göre 4 üyesi azalırken, CHP'nin 3, MHP'nin 1 üyesi arttı. İyi Parti ile Yeniden Refah Partisi ise ilk defa meclise 1'er üye kazandırdı.

Öte yandan, Yağlıdere ve Şebinkarahisar ilçelerinde AK Parti ve MHP arasında seçime itiraz edildiği öğrenildi. - GİRESUN