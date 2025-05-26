Girne Belediye Başkanı\'ndan Türk Cumhuriyetlerine Mesaj: Küskünlük Yok

Avrupa Birliği'nin Orta Asya'da bulunan 5 Türk devletine 12 milyar avroluk destek vermesinin ardından, bu ülkelerin KKTC'nin varlığını tanımayarak Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne büyükelçi atayacaklarını duyurmasına ait konuyu değerlendiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaptığı açıklamada, "Gönlümüz kırılsa bile bunu küskünlüğe çevirmeyeceğiz" dedi.

Ayvalık'ta, 8. Küçükköy Teferic Şenlikleri'nde konuk olarak bulunan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, konuyla ilgili gazetecilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Başkan Şenkul yaptığı açıklamada, "Bizim beklentimiz Türki devletlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkileri arttırmasıydı ama KKTC'nin tanınmıyor olması Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne avantaj sağlıyor. Ancak bu noktada kamuda yanlış bir bilgi var. Türki cumhuriyetlerin Güney Kıbrıs'ı tanımaları değil, orada temsilcilik açması durumudur bu. Çünkü 90'lı yıllardan bu yana Türki cumhuriyetler Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıyor. Kıbrıs'ın güneyinde, Rumların egemen olduğu bölgede temsilcilikler açılacak. Tabi bu durum bizi çok mutlu etmese de, 'kardeş devletler bunu yaparken, bir bildikleri vardır' diye düşünüp, gönlümüz kırılsa bile bunu küskünlüğe çevirmeyeceğiz. Türk cumhuriyetleriyle daha iyi ilişkiler kurabilmek için biz her zaman ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışacağız" dedi. - BALIKESİR