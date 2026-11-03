GKRY lideri Hristodulidis, terör örgütü EOKA'yı övüp çocuklara anlatılmasını istedi

GKRY lideri Hristodulidis, terör örgütü EOKA'yı övüp çocuklara anlatılmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, terör örgütü EOKA'yı överek örgütün geçmişinin çocuklara anlatılması gerektiğini söyledi. Hristodulidis, bu adımın Kıbrıs sorununun çözümüne zarar vereceği görüşlerini reddederken açıklamaları BM öncülüğündeki temaslar sürerken geldi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Türk'üne yönelik katliamların sorumlusu Rum terör örgütü EOKA'yı överek, "Çocuklarımıza EOKA'nın mücadelesini anlatmakla yükümlüyüz" dedi.
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Türk'üne yönelik katliamların sorumlusu Rum terör örgütü EOKA'yı savundu. Hristodulidis, terör örgütü EOKA'yı överek geçmişinin çocuklara öğretilmesi gerektiğini belirtti. GKRY Başkanlık Sarayı'nda EOKA mensubu Kyriakos Matsis'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Hristodulidis, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını hedefleyen Enosis ideolojisi doğrultusunda kurulan terör örgütü EOKA'nın faaliyetlerini övdü. Rum lider, EOKA mensuplarının yalnızca anma törenlerinde hatırlanmaması gerektiğini belirterek, örgütün geçmişinin yeni nesillere aktarılmasının devletin sorumluluğunda olduğunu söyledi.
"Çocuklarımıza EOKA'nın mücadelesini anlatmakla yükümlüyüz"
Hristodulidis, "Çocuklarımıza EOKA'nın mücadelesini anlatmakla yükümlüyüz" ifadelerini kullandı. Terör örgütü EOKA'nın geçmişinin çocuklara öğretilmesinin Kıbrıs sorununun çözümüne zarar vereceği yönündeki görüşleri reddeden Hristodulidis, örgütün tarihinin Rum toplumuna aktarılmasında ısrarcı olduklarını belirtti. Rum lider, terör örgütü EOKA mensuplarının geçmişteki faaliyetlerini bugünkü siyasi hedefleriyle de ilişkilendirdi.
Hristodulidis'in terör örgütü EOKA'yı öven açıklamaları, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıs sorununa ilişkin temasların devam ettiği bir dönemde geldi.
EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıları
1955 yılında Enosis hedefiyle kurulan terör örgütü EOKA, İngiliz sömürge yönetimine karşı silahlı faaliyetler yürütürken Kıbrıs Türklerini de hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. Terör örgütü EOKA'nın ideolojik çizgisini sürdüren EOKA-B ise 1971 yılında kuruldu. Örgüt, 15 Temmuz 1974'te Yunan cuntasının gerçekleştirdiği darbede rol oynadı.
Yunan cuntasının desteklediği darbenin ardından Türkiye, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla 20 Temmuz 1974'te garantörlük haklarına dayanarak Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?