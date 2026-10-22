GKRY Meclis Başkanı Dimitriu, mutabakata karşı AB ve Arap ülkelerine mektup gönderdi - Son Dakika
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GKRY Meclis Başkanı Dimitriu, mutabakata karşı AB ve Arap ülkelerine mektup gönderdi

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GKRY Meclis Başkanı Dimitriu, Türkiye-Libya deniz mutabakatının tanınmaması ve Libya Meclisi kararının kınanması için AB ve Arap ülkelerine çağrı yaptı. Libya Temsilciler Meclisi salı günü 2019 anlaşmasını onaylayıp 2020'deki ret kararlarını iptal etmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Türkiye- Libya Deniz Mutabakatı'na karşı Avrupa Birliği (AB) ve Arap ülkelerinin parlamento başkanlarına mektup göndererek, anlaşmanın tanınmaması ve Libya Temsilciler Meclisi'nin kararının kınanması çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatına yönelik tepkisi sürüyor. GKRY Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Libya Temsilciler Meclisi'nde onaylanan mutabakata karşı Avrupa Birliği (AB) ve Arap ülkelerinin parlamento başkanlarına mektup gönderdi. Dimitriu mektubunda, anlaşmanın tanınmaması ve Libya Temsilciler Meclisi'nin kararının kınanmasını talep etti. Dimitriu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin politikalarına karşı ortak hareket edilmesi ve parlamenter diplomasi yoluyla girişimlerde bulunulması çağrısı yaptı.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Dimitriu mektupta, anlaşmanın hukuken geçerli olmadığını savunarak, mutabakatın Yunan adalarının deniz yetki alanlarına ilişkin haklarını göz ardı ettiğini öne sürdü.

Türkiye'nin Libya'daki etkinliğinden rahatsızlık

Türkiye'nin Libya ile geliştirdiği siyasi, askeri ve ekonomik ilişkileri de gündeme taşıyan GKRY Meclis Başkanı Dimitriu, Ankara'nın Libya'daki etkinliğinin artmasına da vurgu yaptı. Rum Meclis Başkanı, Türkiye-Libya mutabakatının Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin dengeleri etkilediğini belirterek, Libya Parlamentosunun onayının mutabakata hukuki geçerlilik kazandırmadığını belirtti.

Mutabakat salı günü onaylanmıştı

Libya Temsilciler Meclisi, salı günü Türkiye ile 2019'da imzalanan ve iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı onaylamıştı. Meclis ayrıca 2020'de Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan deniz yetki alanları ve güvenlik mutabakatlarını reddeden ve Ankara ile siyasi ilişkilerin kesilmesini öngören kararları oy birliğiyle iptal etmişti.

Kaynak: İHA
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