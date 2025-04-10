Gökhan Demir, CHP Mustafakemalpaşa İlçe Başkanlığına Yeniden Seçildi

CHP Mustafakemalpaşa İlçe Kongresinde mevcut başkan Gökhan Demir, yeniden başkanlığa seçildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen kongrede mavi liste ile yarışan Gökhan Demir 143 oy alarak ilçe başkanlığı görevine yeniden seçilirken, beyaz listeden Hüseyin Altıntaş 73 oy, kırmızı listeden Nail Kalkandeler ise 18 oyda kaldı. Bu sonuçla birlikte Demir, diğer iki adayın toplamından daha fazla oy alarak başkan seçildi.

Kongreye CHP Parti Meclisi Üyesi Canan Taşer, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem ve çok sayıda partili katıldı.

Kongrede divan başkanlığını Parti Genel Merkez Üyesi Ecevit Keleş üstlenirken, katip üyelikleri Anıl Cengiz, Özcan İrem ve Abdülrahim Dalkıran tarafından yürütüldü.

Gökhan Demir, destek verenlere teşekkür ederek, "Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur" dedi. - BURSA