Gökhan Günaydın'dan Soruşturmaya Tepki - Son Dakika
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Politika

Gökhan Günaydın'dan Soruşturmaya Tepki

Günaydın, CHP'ye yönelik soruşturmanın siyasi bir çaba olduğunu ifade etti ve yargı sorunlarına dikkat çekti.

19.02.2025 15:17
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma hakkında "Bunun hukuki bir süreçle bağlantılandırılması mümkün değildir. Bal gibi CHP'yi karıştırmaya yönelik siyasi bir çabadır." dedi.

Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, HÜDA PAR'ın Diyarbakır'da düzenlediği çalıştayın sonuç bildirgesine tepki gösterdi.

Türkiye'de "geniş tanımlı işsizliğin 11 milyonu aştığını" ileri süren Günaydın, "ekonomik sorunların, dünyada veya Türkiye'deki büyük iktisadi krizle bir alakasının olmadığını, iktidar kadrolarının elleriyle üretildiğini" iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla iddianame düzenlendiğini hatırlatan Günaydın, "Türkiye'de yargı skandallarının gizlenemez hale geldiğini" öne sürdü.

Gökhan Günaydın, bir gazetecinin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılan ön seçimde İBB Başkanı İmamoğlu dışında bir ismin olup olmadığını sorması üzerine, "20'nin üzerinde imza toplayan aday olabiliyor. An itibarıyla bu sayının katbekat üzerinde imza gelmiştir. Bir başka arkadaşımıza ilişkin bir imza tarafımıza ulaşmış değildir." şeklinde yanıt verdi.

TÜSİAD'ın açıklamalarına ilişkin soruya karşılık Günaydın, "TÜSİAD, bugüne kadar susmasıyla eleştirilebilir, konuşmasıyla değil." ifadesini kullandı.

Günaydın, "TÜSİAD da dahil olmak üzere tüm kurumların kendi sınıflarının, kendi üyelerinin yararlarını savunmak konusunda demokratik zemin içerisinde açıklama yapmalarını sakıncalı gören anlayışı, asla demokrasiyle bağdaştıramam. Bütün bunlar aba altından sopa göstererek herkesi susturma çabasıdır." sözlerini sarf etti.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmanın sürdüğünün anımsatılması üzerine de Günaydın, "Bunun hukuki bir süreçle bağlantılandırılması mümkün değildir. Bal gibi CHP'yi karıştırmaya yönelik siyasi bir çabadır." görüşlerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gökhan Günaydın'dan Soruşturmaya Tepki - Son Dakika

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