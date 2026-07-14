Şehit ailelerine anlamlı ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ile Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı şehit ailelerini ziyaret etti. Ayrıca belediye ekipleri tarafından kahraman şehitlerin ebedi istirahatgahlarında da bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve ilçe protokolü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek onların acılarını paylaştı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde şehitler için dualar edilirken ailelerle yakından ilgilenilerek her zaman yanlarında olunduğu vurgulandı.

Ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajları verilirken, şehitlerin aziz hatıralarının daima yaşatılacağı ifade edildi. Ziyaretlerde devletin ve milletin, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğinin altı çizilirken şehit ailelerinin talep ve görüşleri de dinlendi.

Şehit mezarlarında temizlik ve bakım çalışması

Öte yandan Gölbaşı Belediyesi ekipleri de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde ilçe genelindeki şehitliklerde kapsamlı bir bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. Şehit mezarları tek tek temizlenirken, çevre düzenlemeleri yapıldı, yabani otlar temizlendi, yürüyüş yolları düzenlendi ve yeşil alanların bakımı tamamlandı.

"Bu topraklar, şehitlerimizin fedakarlığı sayesinde vatan olmaya devam ediyor"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en büyük sorumluluklardan biri olduğunu belirterek "15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmak adına canını ortaya koyduğu, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir destandır. O gece vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ailelerimiz, milletimizin en kıymetli emanetleridir. Onların her zaman yanında olmak, acılarını paylaşmak ve ihtiyaç duydukları her an destek vermek bizim insani ve vicdani sorumluluğumuzdur. Bu topraklar, üzerinde özgürce yaşayabiliyorsak bunu vatan uğruna gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimize ve fedakar gazilerimize borçludur. Onların emanetine sahip çıkmak, milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi. - ANKARA