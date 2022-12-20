Google'dan Ekrem İmamoğlu cephesini şaşırtan tanımlama: Eski İBB Başkanı - Son Dakika
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Google'dan Ekrem İmamoğlu cephesini şaşırtan tanımlama: Eski İBB Başkanı

20.12.2022 00:56

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'eski İBB Başkanı' olarak tanımladı. Google'dan konuya ilişkin bir yanıt gelmezken İmamoğlu, bu duruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderme yaparak yanıt verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir şok da Google'dan geldi.

AKILLARA "GÖREVDEN Mİ ALINDI?" SORUSU GELDİ

Google'a "Ekrem İmamoğlu" yazanlar karşılarına çıkan ekranla büyük bir şaşkınlık yaşadı. "Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ibaresini görenlerin aklına "Görevden mi alındı?" sorusu geldi.

İMAMOĞLU PAYLAŞIM YAPTI

Konuya İmamoğlu da kayıtsız kalmadı. Sosyal medyadan paylaşım yapan İBB Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında gerçekleştirilen BM zirvesinde moderatörle arasında geçen diyaloğa gönderme yaptı. Google Türkiye'yi etiketleyen İmamoğlu, "I speech kürsü" ifadelerini kullandı.

Google, İmamoğlu'nu 'Eski İBB Başkanı' olarak tanımladı! İmamoğlu, Erdoğan'a gönderme yaparak yanıt verdi

ERDOĞAN BM'DE NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsüye çıkmak istemişti.

İkili arasında şu diyalog yaşanmıştı:

Erdoğan: Excuse me, kürsü?

Moderatör: What do you need?

Erdoğan: I speech kürsü.

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Son Dakika Politika Google'dan Ekrem İmamoğlu cephesini şaşırtan tanımlama: Eski İBB Başkanı - Son Dakika


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