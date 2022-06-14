Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı, CHP'den ihraç edildi - Son Dakika
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Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı, CHP'den ihraç edildi

14.06.2022 12:34
Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı, CHP'den ihraç edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca rüşvet iddiaları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, CHP'den ihraç edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin hakkında, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahin, soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Şahin, şubat ayında ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Şahin, partisinden ihraç edildi. Semih Şahin'in kesin ihracına, oy çokluğu ile karar verildiği belirtildi.


YORUMLAR
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Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi Rüşvet iddiaları partideki sonunu getirdi! Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin CHP'den ihraç edildi Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret Seyit Torun'dan Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Ziyaret
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, İçişleri Bakanlığı, Semih Şahin, Bilecik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı, CHP'den ihraç edildi - Son Dakika

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