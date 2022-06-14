İçişleri Bakanlığı tarafından Bilecik Belediye Başkanı CHP'li Semih Şahin hakkında, rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Şahin, soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Şahin, şubat ayında ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Parti sorumluluğu, etik değerleri ve yerel yönetim ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Şahin, partisinden ihraç edildi. Semih Şahin'in kesin ihracına, oy çokluğu ile karar verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › Görevden uzaklaştırılan Bilecik Belediye Başkanı, CHP'den ihraç edildi - Son Dakika

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