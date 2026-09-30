Görgün, 500 milyon doları aşan Türkiye-Azerbaycan savunma anlaşmalarını duyurdu - Son Dakika
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Görgün, 500 milyon doları aşan Türkiye-Azerbaycan savunma anlaşmalarını duyurdu

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Görgün, 500 milyon doları aşan Türkiye-Azerbaycan savunma anlaşmalarını duyurdu
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Haluk Görgün, Bakü'deki ADEX 2026'da Türkiye ve Azerbaycan'ın 500 milyon doları aşan savunma sanayisi anlaşmaları imzaladığını duyurdu. Mutabakat zaptı kapsamında ortak araştırma ve teknoloji projeleri geliştirilecek, öğrenciler savunma sanayii kuruluşlarında staj yapacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ADEX 2026 kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında 500 milyon doları aşan savunma sanayisi anlaşmaları imzalandı.

Azerbaycan ile Türkiye arasında savunma sanayi alanında iş birliği artıyor. Bakü'de düzenlenen ADEX 2026 kapsamında, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında "Savunma Sanayii Alanında Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma, Teknoloji ve İnsan Yetiştirme İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı" imzalandı. İmza törenine Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanı Vüqar Mustafayev ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev katıldı. Mutabakat Zaptı kapsamında ortak araştırma ve teknoloji projeleri geliştirilecek, öğrenciler iki ülkenin savunma sanayii kuruluşlarında staj yapacak, akademisyenler ortak projelerde çalışacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 500 milyon doları aşan savunma sanayisi anlaşmaları imzaladı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, Azerbaycan'la 500 milyon doları aşan savunma sanayisi anlaşmaları imzaladığını duyurdu.

Türk mühendislerinin geliştirdiği ve iki ülkenin savunma kapasitesini güçlendirecek tedarik anlaşmalarının imzalandığını belirten Görgün, "TUSAŞ ile Hürkuş tedarik sözleşmesi, ASELSAN ile Alp-100 radar tedarikine ilişkin mutabakat muhtırası, BAYKAR ile Mızrak akıllı dolanan mühimmat tedarik sözleşmesi, BAYKAR ile Antidot tedarik sözleşmesi ve ROKETSAN ile Barbaros kıyı savunma sistemi tedarik sözleşmesi imzalandı. Toplam değeri 500 milyon doları aşan bu anlaşmaların iki kardeş ülkeye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
Haluk GörgünAzerbaycanPolitikaEkonomiTürkiyeDünyaBaküSon Dakika

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