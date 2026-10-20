Grup başkanvekilleri sel ve fonu tartıştı, Abdulhamit Gül Mekke anlaşmasını savundu

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin Meclis'e ulaştığını anımsatarak, "Bölgemizde kalıcı barışı tesis etmek, ortak güvenliği sağlamak ve coğrafyamızın tüm vatandaşlarının ortak güvenliği adına yapılan çok önemli bir ittifaktır, çok önemli bir anlaşmadır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası İstanbul Valisi Davut Gül ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Dere yataklarındaki evleri yıkacağız" açıklaması yaptığını anımsatarak, bu açıklamaları eleştirdi.

Özdağ, "Bu dere yataklarına kim iskan verdi?" sorusunu yönelterek, sorumluların istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Fon soruşturmalarına ilişkin Meclis'te araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirten Özdağ, "Bu konu yargıya bırakılmaz, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'na da bırakılmaz, bırakılmayacak kadar önemli. Bu konu, 7 partiye, buradaki bu konunun uzmanlarına, milletvekillerine bırakılacak kadar önemli." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, fon soruşturmalarına ilişkin Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması gerektiğini belirterek, "Neyin ne olduğu çıksın ortaya. Kimse zan altında kalmasın." ifadelerini kullandı.

Memleketin çok ciddi bir yağma ve talan düzenine teslim olduğunu savunan Poyraz, iktidarın denetleme görevini yerine getirmediğini, tedbir almadığını, öngörmediğini ve ülkeyi yönetemediğini iddia etti.

Poyraz, "Yönetemedikçe memleket çok daha feci bir uçuruma doğru sürükleniyor ve palyatif, geçici, günlük çözümlerle, anlık çıkarılan yasalarla denetim mekanizmalarını da ortadan kaldırarak bir ülkeyi 'mış' gibi yönetiyorsunuz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, İstanbul ve Gebze'de yaşanan sel felaketi öncesi gerekli tedbirlerin alınmadığını, altyapının yetersiz olduğunu savundu.

Türeli, derelerin yıllardır imara açıldığını ileri sürerek, "Yağmur yağıyor, sele dönüşüyor, sokaktaki bir aydınlatma direği, bir elektrik panosu sel suyunda ölümcül hale geliyor. İnsan hayatı bu kadar ucuz değil. Temel sorun, bu konuda yapılması gerekenlerin yıllardır yapılmamış olmasıdır." dedi.

Kentlerin altyapısının iklim krizine göre yeniden planlanması gerektiğini ifade eden Türeli, erken uyarı sistemi kurulması ve pompa istasyonlarının ani yağışlarda otomatik olarak devreye girmesi gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde yaşanan sel felaketinin can kayıplarına ve maddi zarara yol açtığını, bu durumun herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Akçay, "Yağışın olağanüstü olduğu kabul edilmekle birlikte, yaşanan tabloda altyapı, şehir mimarisi ve imar disiplininin belirleyici olduğu da aşikardır. Her felaket bize tedbirin, planlamanın, şehir mimarisinin ve risk yönetiminin önemini bir kez daha göstermiştir." dedi.

Kamuoyunu meşgul eden fon soruşturmaları ve yerel yönetimlerdeki usulsüzlük iddialarının sadece hukuki değil ahlaki bir mesele olduğunu ifade eden Akçay, "Vatandaşımızın alın teriyle biriktirdiği helal lokmasına göz dikenler, finansal sistemimizi manipüle ederek haksız kazanç sağlayanlar adalet önünde mutlaka hesap vermelidir ve verecektir. Aynı şekilde, belediyelerden kaynaklı rant ve ihale şaibeleri de şov yaparak örtbas edilemez. Devlet, hakkı yenen hiçbir vatandaşını yüzüstü bırakmayacaktır." diye konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, sel felaketi sonrası yapılan "Dere kenarındaki evleri yıkacağız" açıklamalarına tepki göstererek, "Bu evlere tapuyu kim verdi? Elektriği, suyu, doğal gazı kim çekti?" sorularını yöneltti.

Koçyiğit, "Dün imar affıyla tapu verenler, dün bu kaçak yapılara göz yumanlar, dün oradaki yüz metrelik dere kenarına ev yapılmaması gerekirken onu on metreye indirenler bugün buldozeri almış, yoksulun evini yıkmanın derdine girmiş." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı konuşmada, "Finansın Susurluk'u ile karşı karşıyayız, en az boyutuyla 830 milyar dolarlık bir hırsızlık var. Türkiye'nin bütün 1 yıl boyunca ürettiği Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 1,8 trilyon dolar yani memleketin 12 ay boyunca ürettiği bütün gelirin yarısını 5 ay içerisinde haramiler götürmüşler. İşte böyle büyük bir soygunla karşı karşıyayız." dedi.

Günaydın, "1 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında 440 kişi 441 milyar dolar fon satışı gerçekleştirmiş, vatandaş içeride kilitli kalmış ama 440 kişi 441 milyarını kurtarmış. Bu para Türkiye'nin yıllık Gayri Safi Milli Hasılasının dörtte 1'idir, bu para Türkiye'nin soygun parasının yarısıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin Meclis'e ulaştığını anımsatarak, bu anlaşmanın ülkeyi ve coğrafyayı ilgilendiren bir tarihi gelişme olduğunu söyledi.

Gül, "Bölgemizde kalıcı barışı tesis etmek, ortak güvenliği sağlamak ve coğrafyamızın tüm vatandaşlarının ortak güvenliği adına yapılan çok önemli bir ittifaktır, çok önemli bir anlaşmadır." ifadesini kullandı.

Fon meselesi ile ilgili duruşlarının ilk günden beri net olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Burada 3 temel yaklaşım vardır, yatırımcıların haklarının iadesi, manipülatörlerle hesaplaşma, fahiş kazanç sağlayanlara asla tolerans gösterilmemesi, sermaye piyasalarının ve reel sektörün korunması. Pusulamıza göre hiçbir unvan, makam asla dokunulmazlık vesilesi değildir. Tek pusulamız vardır, o da sadece ve sadece adaletin tesis edilmesidir. Birileri açgözlülükle, tamahkarlıklarla bu milletin malına çökmeye çalışacak, mal biriktirecek, piyasa düzenbazlıklarıyla haksız kazançlar elde edecekse asla ama asla bunları tasvip etmeyiz, savunacak durumda olmayız. Babamızın oğlu dahi olsa bu haksız kazançları kim elde etmişse gözünün yaşına bakmayız. Hırsızın, dolandırıcının yaptığını da burnundan fitil fitil getirecek kararlılıktayız ve bu kararlılığımızı da sürdüreceğiz. Hiçbir zaman aramızda da bunları barındırmayız, AK Parti adı gibi aktır. Hiçbir şekilde bu açgözlülerin, bu tamahkarların, bu dolandırıcıların, milletin parasına göz dikenlerin bizim aramızda yeri yoktur, olmamıştır, olmayacaktır."