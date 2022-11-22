Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esad ile görüşme çağrısı: Masa açılmalıdır - Son Dakika
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Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esad ile görüşme çağrısı: Masa açılmalıdır

22.11.2022 11:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşmesini değerlendirirken temasların devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bununla kalınmamalı, Beşşar Esad ile de görüşme masası açılmalıdır" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı görüşmeye değinen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile kurduğu temas doğrudur. Devam ettirilmelidir. Bununla da kalmamalı Beşşar Esad ile de görüşme masası açılmalıdır" dedi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyine iki gün önce başlatılan Pençe-Kılıç harekatına da değinen Bahçeli, "Havadan başlatılan operasyonların kara gücümüz dahil edilerek tamamlanmasını da ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BEŞAR ESAD İLE DE GÖRÜŞÜLMELİDİR"

Bahçeli'nin parti grubunda yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde: Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı. Terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Türkiye'nin Mısır, Suriye ve Irak ile tarihten gelen çok güçlü bağları vardır ve bilinmektedir.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Borsası'na yönelik açıklamalarını olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Borsa'ya bizim güvenimiz tamdır. Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyim. Zincir marketlerin FETÖ'yle irtibatı araştırılması gerekmektedir. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir.""

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