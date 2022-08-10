Guatemala Dışişleri Bakanı Flores Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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Guatemala Dışişleri Bakanı Flores Türkiye'yi ziyaret edecek

10.08.2022 10:44
Guatemala Dışişleri Bakanı Flores Türkiye'yi ziyaret edecek

Guatemala Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bcaro Flores, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Guatemala Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bcaro Flores, 10-12 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle Bakan Flores'in 11 Ağustos günü 13. Büyükelçiler Konferansı'na bir hitapta bulunması, ayrıca sayın bakanımızla ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Guatemala Dışişleri Bakanı Flores Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Guatemala Dışişleri Bakanı Flores Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika
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