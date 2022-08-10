Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ziyaret vesilesiyle Bakan Flores'in 11 Ağustos günü 13. Büyükelçiler Konferansı'na bir hitapta bulunması, ayrıca sayın bakanımızla ikili ilişkilerimizin yanısıra bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi. - ANKARA

Çavuşoğlu: 'Bölgemizde istikrar, güvenlik ve refahın tesisi her iki ülkenin (Türkiye-Slovenya) amacı'

Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Guatemala Dışişleri Bakanı Flores Türkiye'yi ziyaret edecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.