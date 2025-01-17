Güler, Kore Büyükelçisi\'ni Kabul Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u makamında kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yeondoo Jeong'u makamında kabul etti" denildi. - ANKARA
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