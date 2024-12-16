Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Nijer Cumhuriyeti Savunma Bakanı Salifou Mody ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Nijer Cumhuriyeti Savunma Bakanı Salifou Mody'yi Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Mody, onur kıtasını Türkçe selamladı. Resmi törenin ardından iki bakan basına kapalı olarak görüştü. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Güler ve Mody'den İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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