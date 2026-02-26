MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Güler ve Öztürkler'den KKTC Ziyareti
