Güler ve Öztürkler\'den KKTC Ziyareti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.