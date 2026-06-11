Güler ve Umerov Ankara'da Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Güler ve Umerov Ankara'da Bir Araya Geldi

Güler ve Umerov Ankara\'da Bir Araya Geldi
11.06.2026 20:27
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı ile güvenlik konularını görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Güler ve Umerov Ankara'da Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nuran Baris Nuran Baris:
    görüşmeler iyi güzel ama bunun maliyeti ne kadar oluyor bu tür ziyaretler uzun vadede bize ne getiriyor ben daha çok somut sonuçlara bakıyorum sırf görüş alışverişi kâğıt üzerinde kalırsa bunun anlamı yok 0 0 Yanıtla
  • Deniz Yıldız Deniz Yıldız:
    her zaman görüş alışverişi ama netice ne onu göreceğiz 0 0 Yanıtla
  • Özlem Çınar Özlem Çınar:
    şaşırdım doğrusu böyle bir görüşme olacağını bilmiyordum ama umarım ülke çıkarlarımız gözetilerek konuşmalar yapılmıştır böyle hassas konuları ele alırken çok dikkatli olmak gerekiyor 0 0 Yanıtla
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