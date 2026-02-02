Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki... - Son Dakika
Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...

Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
02.02.2026 14:28
Gülistan Kılıç Koçyiğit\'ten Türk bayrağını indiren şahısla ilgili bomba iddia: Hemşire demiş ki...
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Nusaybin'de Türk bayrağını indiren Diyar Koç'un, Ankara'da hastaneden cezaevine sevki sırasında bir hemşire tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Nusaybin'de bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı indiren şahsın bir hemşire tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

"BUNU BANA TESLİM EDİN, GEREKENİ YAPARIM"

Şahsın Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nden Sincan Cezaevi'ne sevki sırasında bir hemşire tarafından tehdit edildiğini öne süren Koçyiğit, "Ne demiş bu ırkçı, faşist, Kürt düşmanı hemşire? 'Bunu bana teslim edin gidin, gerekeni yaparım. Biz bunları sarı torbalarla teslim alıyorduk. Doğuda da görev yaptım. Eşim polis.' Evet, hiçbir suçu olmayan, hiçbir günahı olmayan, masum bir genç darp edildi. Ölümle burun buruna getirildi. Yetmedi ona refakat etmesi gereken hemşire tarafından da tehdit edildi" ifadelerine yer verdi.

BAYRAK İNDİRDİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Sözlerinin devamında şahsın Türk bayrağını indirdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını iddia eden Koçyiğit, "Diyar Koç'un iddia edildiği gibi bir eylemi de yoktur. Hani çok sosyal medyada dolaşılıyor ya, bayrak indirdi falan. Böyle bir şey yok. Soruşturma dosyasında da yok. Bakanlık da böyle bir şey yok diyor. Ancak buna rağmen hedef gösteriliyor ve şu anda hali hazırda cezaevinde de yaşam hakkı tehdit altındadır. Buradan bütün yetkililere bu konuda da çağrı yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • murat özdemir murat özdemir:
    Diyarbakır hendek olaylarında yaralı polis askerleri tedavi etmeyen sağlıkçılarıda unutmadık... 386 11 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    hendeği kazanlara kilim hediye edenide unutmazsan bu beladan kurtuluruz 52 14
    uğur aksakallı uğur aksakallı:
    unutmadında ne oldu sonuçkilim hediye ettin 5 4
  • 4807beraT 4807beraT:
    iyi demiş ağzına sağlık hemşirenin 340 28 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    bayrağa el uzattigina birşey demiyorum da 123 16 Yanıtla
  • kenan sar kenan sar:
    bana bi bırakın 124 10 Yanıtla
  • Ali Akkaya Ali Akkaya:
    eee iyi yapmıs neyini savunuyosun bunum 112 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
