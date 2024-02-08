Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yeniden aday gösterildi

Politika

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'ndan Akdeniz Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterildi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir ve 13 İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın adaylığı resmiyet kazandı. Toplantıya katılarak partililere seslenen AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 13 ilçemizin tamamını, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edeceğiz" dedi.

Salon doldu taştı, yer bulamayanlar toplantıyı dışarıdan takip etti

Edip Buran Spor Salonu'ndaki törene, Elitaş'ın yasın sıra AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Havva Sibel Söylemez, Ali Kıratlı ve Levent Uysal, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, AK Parti ve MHP il ve ilçe başkanlığı yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve adayları, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları yöneticileri, sendika ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile yüzlerce vatandaş katıldı. Kalabalık nedeniyle salonda yer bulamayan birçok partili de aday tanıtım toplantısını dışarıdan izlemek zorunda kaldı.

Cumhur İttifakı Mersin adayları

Öte yandan, Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir ve 13 ilçe belediye başkan adayları şöyle sıralandı; "Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Akdeniz Belediye Başkan Adayı M. Mustafa Gültak, Anamur Belediye Başkan Adayı Hidayet Kılınç, Aydıncık Belediye Başkan Adayı Ferat Aktan, Bozyazı Belediye Başkan Adayı Mustafa Çetinkaya, Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Genç, Erdemli Belediye Başkan Adayı Mustafa Kara, Gülnar Belediye Başkan Adayı Fatih Önge, Mezitli Belediye Başkan Adayı Mevlüt Ekmekçi, Mut Belediye Başkan Adayı Volkan Şeker, Silifke Belediye Başkan Adayı Sadık Altınok, Tarsus Belediye Başkan Adayı Mahmut Tat, Toroslar Belediye Başkan Adayı Ali Öz ve Yenişehir Belediye Başkan Adayı Kenan Peker." - MERSİN