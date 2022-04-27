Gültekin Uysal 'altılı masa'yı anlattı: Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu, kendilerini kast etmediğimi beyan ettim - Son Dakika
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Gültekin Uysal 'altılı masa'yı anlattı: Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu, kendilerini kast etmediğimi beyan ettim

27.04.2022 08:13
Gültekin Uysal 'altılı masa'yı anlattı: Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu, kendilerini kast etmediğimi beyan ettim

Demokrat Parti lideri Uysal, 'kriz' çıkaran aday tarifinin son 'altılı masa'da gündeme geldiğini anlattı: Sayın Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu. Kendilerini kast etmediğimi ifade ettim. Beyanımı kabul ettiler.

Muhalefet partilerinin oluşturduğu 'altılı masa'nın son ev sahibi Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, kriz çıkaran sözlerinin son toplantıda da gündeme geldiğini açıkladı.

Gültekin Uysal 'altılı masa'yı anlattı: Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu, kendilerini kast etmediğimi beyan ettim

Uysal, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programa katılarak gündemi ve 'altılı masa'yı değerlendirdi.

Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayını tarif ederken kullandığı "20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak" ifadesine ilişkin "6'lı masadaki kişileri hedef alarak söylemedim" diyen Uysal şöyle devam etti:

"MASADA BİRLİKTE OTURDUKLARIMI HEDEF ALACAK SÖZLER DEĞİL"

"Son tweetimin öncesi var. Türkiye'de kendisini muhalefette konumlamış önemli bir muhalefet kitlesi var. Sürecin tarif ettikleri var. Hele hele masada birlikte oturduklarımı hedef alacak sözler değil. En nihayetinde kendilerini kast etmediğimi ifade ettim. O noktada problem yok. Siyasetin içindeyiz. Biz de 70 yıllık hareketiz. Yeri gelir 70 yılın hesabı sorulur. Kendileri de açıklıyor 'eğer bir sorumluluk düşüyorsa kabul ediyoruz' diyorlar. İşin sahibi sayın Erdoğan'dır. O sürecin içerisinde isimleri merkeze alarak değerlendirme yapmadığımı da kendilerine ifade ettim. Onlar da benim beyanımı esas olarak kabul ettiler...

"DAVUTOĞLU'NUN BİR SERZENİŞİ OLDU"

Sayın Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu. Elbette her partinin bir siyasi geçmişi var. Bütün meseleleri konuştuk. Bir tartışma ve olumsuzluk olmadı. Medeni insanlarız. Sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Kendi endişelerini dile getirdi. İktidara itirazı olan kitleler var. İktidardan kopmuş ama temayülleri netleşmemiş kitleler var. O kitlelerin endişelerinden bahsedildi. Ben böyle yorumladım."

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Son Dakika Politika Gültekin Uysal 'altılı masa'yı anlattı: Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu, kendilerini kast etmediğimi beyan ettim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gültekin Uysal 'altılı masa'yı anlattı: Davutoğlu'nun bir serzenişi oldu, kendilerini kast etmediğimi beyan ettim - Son Dakika
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