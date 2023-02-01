Gültekin Uysal, Özdağ için kullandığı ifadeden dolayı özür diledi - Son Dakika
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Gültekin Uysal, Özdağ için kullandığı ifadeden dolayı özür diledi

01.02.2023 11:53

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere cevap vererek "istismara uğramış çocuk" benzetmesi yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, büyük tepki çekti. İfadeleri kısa sürede gündem olan Uysal özür mesajı paylaşarak "Kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum." dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın açıklamalarına verdiği yanıt bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

UYSAL'IN YANITI TEPKİ ÇEKTİ

Uysal, "Ümit Özdağ denen şeref yoksunu; çocukluğunda tecavüze uğramış çocuk psikolojisi ile bir ömür boyu alnından, aklından ve ruhundan istesen de silemeyeceğin 'bir darbecinin çocuğu olma' travması ve instiyakla zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma iftiralar atıyorsun. Şimdi sana anladığın dille cevap veriyorum; Şerefli insanlar iftira atmaz! Yoklukla malul iftiranı sana yedireceğim!" dedi.

Özdağ için kullandığı ifade ile tepki çeken Gültekin Uysal, özür diledi

ÖZÜR DİLEDİ

Uysal paylaşımını silse de kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. Özdağ da söz konusu tweet'i paylaşıp "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın yazıp sildiği twit. Seviye tespiti açısından burada kalsın: ya yazmayacaksın ya silmeyeceksin" dedi.

Uysal ise bir özür mesajı yayınlayarak, "Hakaret, tahrik ve iftirayı meslek edinmiş, neye ve kime hizmet ettiği malum @umitozdag tarafından zaman zaman Demokrat Parti ve şahsıma kasıtlı saldırılarına karşı kastımı aşan çok yanlış bir örnek üzerinden cevap verdiğimden kamuoyuna üzgün olduğumu ve özrümü beyan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özdağ için kullandığı ifade ile tepki çeken Gültekin Uysal, özür diledi

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Özdağ, Millet İttifakı'nın açıkladığı ortak mutabakat metnini eleştirip dikkat çeken açıklamalarda bulunmuş ve " Altılı Masa'nın kurmaylarına soruyorum. Sizi, 'tarikat ve cemaatleri devletten çıkaracağız' demekten alıkoyan şey nedir? Said-i Nursi denen adamın müridi olan ortağınız Demokrat Parti Başkanı mı? Türkçe olimpiyatlarında boy gösterip cemaatlerin devlete sızmasına göz yuman diğer ortaklarınız Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu mu?" ifadelerini kullanmıştı.


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Özdağ için kullandığı ifade ile tepki çeken Gültekin Uysal, özür diledi Özdağ için kullandığı ifade ile tepki çeken Gültekin Uysal, özür diledi Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için 'istismara uğramış çocuk' benzetmesi büyük tepki çekti! Paylaşımını hemen sildi Gültekin Uysal'ın Ümit Özdağ için 'istismara uğramış çocuk' benzetmesi büyük tepki çekti! Paylaşımını hemen sildi

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Son Dakika Politika Gültekin Uysal, Özdağ için kullandığı ifadeden dolayı özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gültekin Uysal, Özdağ için kullandığı ifadeden dolayı özür diledi - Son Dakika
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