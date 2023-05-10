Gündem olan 'siyah nokta' tartışmasına İletişim Başkanlığı açıklama yaptı: Baskı hatası tespit edildi

14 seçimleri için yurt dışında oy verme işlemleri sona erdi. Birkaç gün önce ise Hollanda'da bir sandıkta açılan oy pusulalarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin yer aldığı kutucuğun üzerindeki siyah nokta olduğu ve oyların geçersiz olacağı yönündeki iddialar ortaya atıldı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi seçimlerde oy pusulası üzerinden gündeme getirilen iddialara yalanlama geldi. Açıklamada "Bazı basın yayın organların yer alan, 'YSK, oy pusulalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin altındaki 'siyah nokta' için toplanacak. Baskı hatası oyları geçersiz kılabilir.' şeklinde iddialar doğru değildir." denildi.

"BASKI HATASI TESPİT EDİLEN 225 OY PUSULASI TUTANAK ALTINA ALINMIŞTIR"

Öte yandan baskı hatası olduğu belirtilen pusulaların tespit edilip toplatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Hollanda'da baskı hatası tespit edilen 225 oy pusulası kullanılmadan ayrılıp, tutanak altına alınmıştır. Ayrıca matbaa baskı hatası, seçmen tarafından oy pusulasına konulan ve oy pusulasını geçersiz kılan ayırt edici işaret olarak kabul edilmemektedir. Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir gündemle toplanacağı iddiası da asılsızdır.

2018 seçimlerinde de oy verme günü Kocaeli Seçim Çevresinde, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi üzerinde matbaa baskı lekesi tespit edilmiş ve seçmenin tercihi ne olursa olsun oylar geçerli sayılmıştır."