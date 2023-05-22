Gündem yaratan video soruldu! Ümit Özdağ'ın sözleri sonrası Numan Kurtulmuş'un yüzü düştü - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Gündem yaratan video soruldu! Ümit Özdağ'ın sözleri sonrası Numan Kurtulmuş'un yüzü düştü

22.05.2023 15:38

2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında oy kullanma işlemi sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın soruya Arapça yanıt vermesi büyük ses getirdi. Konu bugün Zafer Partisi liderini ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a soruldu. Kurtulmuş söz konusu videoyu izlemediğini ifade ederken Özdağ ise "Türkçe bilmeyenlerin seçmen olduğunu biliyoruz. Bizim bu konudaki politikamız belli bir süreyi geçiren ve Türkçe konuşamayan kişilerin vatandaş yapılmaması yönünde" dedi.

2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi için havalimanlarında oy kullanma işlemi sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın soruya Arapça yanıt vermesi büyük yankı uyandırdı. Bu konu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyareti sonrası yapılan basın açıklamasında da iki isme soru olarak yöneltildi.

KURTULMUŞ, VİDEOYU GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Numan Kurtulmuş videoyu izlemediğini ve izlemediği bir görüntü üzerinden yorum yapmasının doğru olmayacağını belirterek topu taca attı. Kurtulmuş "Videoyu görmedim, izlemedim. Türkiye vatandaşlığını kazanmış olan az sayıda göçmenin oy kullanma hakkı var." derken o esnada devreye giren Ümit Özdağ'ın sözleri ise basın toplantısına damga vurdu.

Gündem yaratan videoyu sordular! Özdağ'ın yorumu sonrası Kurtulmuş'un yüzü asıldı

ÖZDAĞ: TÜRKÇE BİLMEYEN İNSANLAR SEÇMEN OLDU

Özdağ ise videoyu izlediğini belirterek "Türkçe bilmeyen insanların seçmen olduğunu biliyoruz. Hatta Afganistan'da doğmuş ve Türk vatandaşı olan kişilerin oy kullandığını gördük. Vatandaşlık verilen herkes 10 sene geçmeden, Türkçe'yi öğrenmeden Türk milletinin kaderiyle ilgili oy kullanamasın, gayri menkul satışıyla vatandaşlık verilmesin. Tekrar görüşeceğiz ancak herhangi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Gündem yaratan videoyu sordular! Özdağ'ın yorumu sonrası Kurtulmuş'un yüzü asıldı Gündem yaratan videoyu sordular! Özdağ'ın yorumu sonrası Kurtulmuş'un yüzü asıldı

Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gündem yaratan video soruldu! Ümit Özdağ'ın sözleri sonrası Numan Kurtulmuş'un yüzü düştü - Son Dakika


Son Dakika
16:00 Kendisine tecavüz eden adamı boğarak öldüren kadının davasında mahkeme, 6 yıl hapis cezası kararını bozdu
15:59 New York'ta bulunan Türkevi'nin camlarını demir levye ile kırdılar
15:49 Bakan Hulisi Akar'dan Kayserisporlu Kolovetsios'a büyük sürpriz! Yunan Bakan ile görüştürdü
15:40 New York'ta Türkevi'ne alçak saldırı! Demir levye ile camları kırıldı
15:33 Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarların stada girişi ömür boyu yasaklandı
15:32 Tecavüzcüsünü boğarak öldüren kadının davası, mahkeme tarafından düşürüldü
15:31 Gündem yaratan video soruldu! Ümit Özdağ'ın sözleri sonrası Numan Kurtulmuş'un yüzü düştü
15:29 Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: Seçimin 2. turunda Kılıçdaroğlu'na destek vereceğiz
15:28 Dünya turuna çıkan Beyonce, ekibine 44 bin TL'lik yemek ısmarladı
15:27 Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a ırkçılık yapan taraftarlar ömür boyu stattan men edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2023 16:05:51. #1.13#
SON DAKİKA: Gündem yaratan video soruldu! Ümit Özdağ'ın sözleri sonrası Numan Kurtulmuş'un yüzü düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement