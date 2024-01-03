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Güney Afrika, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu - Son Dakika
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Güney Afrika, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Keçeli, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini ve Uluslararası Adalet Divanı'nın geçici tedbir kararı almasını beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin bu kararın uygulanmasını takip edeceğini vurguladı.

Güney Afrika, İsrail\'e karşı Uluslararası Adalet Divanı\'na başvurdu
03.01.2024 - 15:21,
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin soykırım suçu kapsamında İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 1948 tarihli 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamındaki yükümlülüklerin ihlaline ilişkin olarak, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvuruyu memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in 3 aya yakın süredir Gazze'de büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 22 bini aşkın Filistinli sivili katletmesinin hiçbir şekilde cezasız kalmaması ve bunun sorumlularının uluslararası hukuk önünde hesap vermeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını temenni ettiklerini belirten Keçeli, "Keza, yapılan bu başvuru uyarınca, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını içeren bir geçici tedbir kararı alması beklenmektedir. Türkiye bu kararın uygulanmasının da takipçisi olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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