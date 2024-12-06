Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi

Yoon'un talimatıyla önde gelen siyasilerin tutuklanması, siyasi krize yol açtı.

06.12.2024 16:27
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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) Başkan Yardımcısı Hong Jang-won, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan ettiği 3 Aralık'ta kendi mensubu olduğu Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon dahil önde gelen siyasetçilerin tutuklanması talimatını verdiğini açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından ilan edilen ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırılan sıkıyönetimin yol açtığı siyasi kriz sürüyor. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) Başkan Yardımcısı Hong Jang-won, Yoon'un mensubu olduğu Halkın Gücü Partisi (PPP) lideri Han Dong-hoon dahil önde gelen siyasetçilerin tutuklanması talimatını verdiğini söyledi. Hong, tutuklanacak siyasetçiler listesinde ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung, Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-Shik ve Kore Yeniden İnşa Partisi lideri Cho Kuk gibi önemli isimlerin de olduğunu belirtti. Hong, Yoon'un 3 Aralık Salı günü geç saatlerde kendisini arayıp, "bu fırsatı değerlendirerek hepsini içeri atmasını ve onlardan kurtulmasını" emrettiğini ifade etti. Gelişmelerin ardından Yoon'un talimatlarını iletmek üzere Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung'u aradığını belirten Hong, görevden alınacağını öğrenmesi üzerine istifa mektubu sunduğunu, ancak istifasının NIS Başkanı Cho Tae-yong tarafından kabul edilmediğini vurguladı.

Yoon'un partisi kamuoyuna duyurmuştu

İktidardaki PPP'nin lideri Han Dong-hoon, Ulusal Meclis'te bugün yaptığı açıklamada, sıkıyönetim ilan eden Yoon'un Karşı İstihbarat Komutanı Yeo In-hyung'a kilit siyasi figürlerin tutuklanması talimatını verdiğinin tespit edildiğini söylemişti. Yoon'un görevine devam etmesi halinde bu tür "radikal" eylemlerin tekrarlanabileceği ve bunun ülkeyi büyük riske atabileceği konusunda uyaran Han, "Yeni ortaya çıkan gerçekler ışığında Güney Kore ve halkını korumak için Başkan Yoon'un derhal görevinden uzaklaştırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore'de Sıkıyönetim Krizi - Son Dakika

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