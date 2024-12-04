Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları - Son Dakika
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Politika

Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları

PPP Başkanı Han, Yoon'un sıkıyönetim kararını eleştirdi. DP, aksi halde azil süreci başlatacak.

04.12.2024 03:43
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Güney Kore'de iktidarda bulunan Halkın Gücü Partisi'nin (PPP) Genel Başkanı Han Dong-hoon, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim kararı almasına tepki göstererek, "Başkan Yoon bu trajik durumu doğrudan ve etraflıca açıklamalıdır" dedi. Muhalefetteki Demokratik Parti'den (DP) yapılan açıklamada ise, "Derhal istifa etmemesi halinde Yoon hakkında azil işlemlerinin başlatılacağı" kaydedildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla ilan ettiği sıkıyönetim yaklaşık 6 saatin ardından yürürlükten kalkarken, kendi partisinden Yoon'a tepki geldi. PPP Genel Başkanı Han Dong-hoon sıkıyönetim kararını "trajik" olarak niteleyerek, "İktidar partisi olarak halk karşısında çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. "Başkan Yoon, bu trajik durumu doğrudan ve etraflıca açıklamalıdır" diyen Han, "Söz konusu sıkıyönetim uygulamasını tavsiye eden savunma bakanı derhal görevden alınmalı ve tüm sorumlular hesap vermelidir" şeklinde konuştu.

"Seyirci kalmayacağız"

Muhalefetteki DP'den yapılan açıklamada ise, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesine sert tepki gösterilerek, "Derhal istifa etmemesi halinde Yoon hakkında azil işlemlerinin başlatılacağı" kaydedildi. "Başkan Yoon'un Anayasa'yı yok etme ve demokrasiyi ayaklar altına alma suçuna seyirci kalmayacağız" denilen açıklamada, "Başkan Yoon derhal gönüllü olarak istifa etmelidir" çağrısında bulunuldu.

Yoon sıkıyönetim ilan etmişti

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğunu iddia ederek sıkıyönetim ilan ettiğini açıklamıştı. Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su sıkıyönetim komutanı olarak atanırken, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı. Ancak, Ulusal Meclis'te yapılan acil toplantıda sıkıyönetimin kaldırılması yönünde karar alınmıştı. Kabinenin meclisin aldığı sıkıyönetimi kaldırma kararını onaylamasının ardından açıklama yapan Yoon, "Ulusal Meclis'ten sıkıyönetimin kaldırılması yönünde bir talep geldi, ben de sıkıyönetimi uygulamak üzere seferber edilen birlikleri geri çektim" ifadelerini kullanmıştı. Yoon'un ilan ettiği sıkı yönetim yaklaşık 6 saatin ardından sona etmişti. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güney Kore'de Sıkıyönetim Tartışmaları - Son Dakika

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