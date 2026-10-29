Güney Kore, Hürmüz Boğazı'na deniz karakol uçağı göndermeyi değerlendiriyor - Son Dakika
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Güney Kore, Hürmüz Boğazı'na deniz karakol uçağı göndermeyi değerlendiriyor

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Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, Hürmüz Boğazı'na deniz karakol uçağı gönderilmesi dahil seçeneklerin değerlendirildiğini açıkladı. Wi, ABD ile görüşmelerin sürdüğünü ancak Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un muharip birlik seçeneğini devre dışı bıraktığını belirtti.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, Hürmüz Boğazı'na muhtemel konuşlandırma kapsamında deniz karakol uçağı gönderilmesinin değerlendirildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı'nda artan gerilim ve küresel enerji sevkiyatına yönelik tehditler, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliğini uluslararası gündemin önemli başlıklarından biri haline getirdi. Boğazdaki geçişlerin güvenliğini sağlamaya yönelik askeri seçenekler üzerinde ülkeler arasındaki görüşmeler sürerken, Güney Kore de atılabilecek adımları ele alıyor. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Wi Sung-lac, Hürmüz Boğazı'na deniz karakol uçağı gönderilmesi de dahil olmak üzere su yolunda muhtemel bir konuşlandırmaya ilişkin çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Wi, parlamentoda yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin atılabilecek adımlar konusunda ABD ile görüşmelerini sürdürdüğünü, ancak Devlet Başkanı Lee Lee Jae-myung'un muharip birliklerin konuşlandırılması seçeneğini devre dışı bıraktığını belirtti.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıGüney KorePolitikaDünyaSon Dakika

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