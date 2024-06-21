Güney Kore, Rusya'nın Kuzey Kore ile imzaladığı anlaşmaya tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Güney Kore, Rusya'nın Kuzey Kore ile imzaladığı anlaşmaya tepki gösterdi

Güney Kore, Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na tepki olarak Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Güney Kore Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, Büyükelçi Zinoviev'e Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik askeri desteğinin Güney Kore'nin güvenliğine zarar verdiğini ve ilişkiler üzerinde olumsuz bir etki yaratacağını söyledi. Rusya'nın Seul Büyükelçisi ise görüşmede iş birliğinin üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını belirtti.

21.06.2024 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore, Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na tepki olarak Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na Güney Kore'den tepki geldi. Güney Kore hükümetinden yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Kim Hong-kyun, Rusya'nın Seul Büyükelçisi Georgy Zinoviev'i bakanlığa çağırdı, ülkesinin Rusya ve Kuzey Kore arasında imzalanan anlaşmadan duyduğu rahatsızlığı iletti. Kim, Büyükelçi Zinoviev'e Rusya'nın Kuzey Kore'ye yönelik askeri desteğinin Güney Kore'nin güvenliğine zarar verdiğini ve kaçınılmaz olarak Seul ile Moskova arasındaki ilişkiler üzerinde "olumsuz bir etki" oluşturacağını söyledi. Kim, Rusya'yı sorumlu davranmaya davet etti.

Rusya'nın Seul Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre Büyükelçi Zinoviev ise görüşmede, Rusya ile Kuzey Kore arasındaki iş birliğinin üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını söyledi.

Kim ve Putin kapsamlı ortaklık anlaşması imzalamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 yıl aradan sonra ilk kez ziyaret ettiği Kuzey Kore'de ülke lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmiş, ikilinin karşılıklı iş birliğini yeni bir boyuta taşımak üzere Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladığı açıklanmıştı. Anlaşmada, "İki taraftan biri, tek bir ülkeden veya birkaç ülkeden gelen silahlı saldırı nedeniyle savaşa girerse diğer taraf, BM Anlaşmasının 51. maddesi ve Kuzey Kore ile Rusya Federasyonu yasaları uyarınca elindeki tüm imkanları seferber ederek gecikmeksizin askeri ve diğer yardımları sağlayacaktır" maddesi yer almıştı. Anlaşmanın ayrıca uzay, biyoloji, barışçıl nükleer enerji, yapay zeka, bilişim dahil birçok alanda değişim ve iş birliğini içerdiği belirtilmişti.

" Ukrayna'ya silah sağlamama konusundaki tutumumuzu gözden geçireceğiz"

Öte yandan Kuzey Kore ile Rusya arasında imzalanan anlaşma, Güney Kore yönetiminin tepkisini çekmişti. Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Chang Ho-jin dün Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Seul'ün şimdiye kadar Ukrayna'ya silah sağlamama konusundaki tutumunu yeniden gözden geçireceğini ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise resmi ziyaret çerçevesinde bulunduğu Vietnam'da yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin Ukrayna'ya silah sağlamasının "çok büyük bir hata" olacağı uyarısında bulunmuştu. - SEUL

Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Güney Kore, Rusya, Seul, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Güney Kore, Rusya'nın Kuzey Kore ile imzaladığı anlaşmaya tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
13:04 Mide bulandıran görüntü Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
11:47 Diyarbakır’daki yangından kahreden görüntü Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu Diyarbakır'daki yangından kahreden görüntü! Hem ağladı, hem kaydetti: Hepsi yanmış, burası ceset dolu
11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
12:41 Pavyondaki “Afet“ çatışması asılsız çıktı Cinayet haberine emniyetten yalanlama Pavyondaki "Afet" çatışması asılsız çıktı! Cinayet haberine emniyetten yalanlama
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 13:49:24. #1.12#
SON DAKİKA: Güney Kore, Rusya'nın Kuzey Kore ile imzaladığı anlaşmaya tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement