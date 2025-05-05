Gürak ve Al-raisi Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı Al-raisi ile bir araya geldi
ANKARA - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-raisi ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-raisi ile bir araya geldi. Umman Genelkurmay Al-raisi, Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen tören ile karşılandı. Törenin ardından ikilinin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti.
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