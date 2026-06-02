Gürcan, Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gürcan, Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Gürcan, Eskişehir\'de Ziyaretler Gerçekleştirdi
02.06.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Komisyonu Başkanı Ayşen Gürcan, yangın mağdurlarını ziyaret etti ve TOKİ projesini inceledi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

Gürcan'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Gürcan, yangında evi zarar gören Yunus Uzun'u ziyaret ederek "geçmiş olsun" dilekleri iletti.

Ardından yangın nedeniyle zara gören Ağaçhisarlılar Derneği binasında incelemelerde bulunan Gürcan, Dernek Başkanı Yakup Karademir ve üyelerden bilgi aldı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde Eskişehir Romanlar Eğitim, Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Mehmet Bakırcı'nın evine misafir olan Gürcan, mahalle sakinleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi'nde yapımı devam eden 1796 konutluk TOKİ projesini inceledi.

Konutların yanı sıra cami, ilkokul, ticaret merkezi ve iş yerlerini de kapsayan proje hakkında yetkililerden bilgi alınırken çalışmaların son durumu yerinde değerlendirildi.

Açıklamada ziyaretlerdeki görüşlerine yer verilen Gürcan, vatandaşlarla kurulan güçlü bağların önemine dikkati çekerek, Eskişehir'in her kesimiyle bir arada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Gürcan, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, Eskişehir'e kazandırılan projelerin şehrin geleceğine önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Ayşen Gürcan, Eskişehir, Politika, Gençlik, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürcan, Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil uzakta değilmiş “Bıçakladılar“ demişti jandarmada döküldü Katil uzakta değilmiş! "Bıçakladılar" demişti jandarmada döküldü
Mersin’de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu Mersin'de bir baba oğlu tarafından silahla vuruldu
Netanyahu’nun saldırı talimatı sonrası Beyrut’ta yeniden zorunlu göç başladı Netanyahu'nun saldırı talimatı sonrası Beyrut'ta yeniden zorunlu göç başladı
CHP’de olağanüstü kurultay için süreç başladı Özgür Özel: İlk imzalar atıldı CHP'de olağanüstü kurultay için süreç başladı! Özgür Özel: İlk imzalar atıldı
Jandarma’da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu Jandarma'da 29 bin 353 personelin yeni görev yeri belli oldu
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran

09:06
Bu nasıl akım Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
Bu nasıl akım? Düğün gecesinden sabahına kadar eşiyle yaptıklarını paylaştı
08:35
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar Sistem sil baştan değişiyor
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Sistem sil baştan değişiyor
08:31
60 milyar TL’lik operasyon 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
07:55
ABD’yi sarsan patlama 300 ton TNT gücüyle infilak etti
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
07:39
Rusya, Kiev’i yangın yerine çevirdi Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya, Kiev'i yangın yerine çevirdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
07:21
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 09:24:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Gürcan, Eskişehir'de Ziyaretler Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.