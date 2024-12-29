Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Göreve Başladı

Gürcistan\'ın Yeni Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Göreve Başladı

Gürcistan'da 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı seçilen Mihail Kavelaşvili, yemin törenini protestolar altında gerçekleştirdi. Eski futbolcu olan Kavelaşvili, parlamento binası önünde 'kırmızı kartla' protesto edildi.

29.12.2024 13:14  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürcistan'da Seçim Kurulu tarafından 14 Aralık'ta Cumhurbaşkanı seçilen Mihail Kavelaşvili, sabah saatlerinde parlamentoda yemin ederek görevine başladı. Eski bir futbolcu olan Kavelaşvili, parlamentoda yemin ettiği sırada parlamento binası dışında binlerce kişi tarafından "kırmızı kartla" protesto edildi.

Gürcistan'da 14 Aralık'ta parlamentoda yapılan oylamada iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin adayı, eski milli futbolcu Mikheil Kavelaşvili, 224 oyla cumhurbaşkanı seçilmişti. Gürcistan'da ilk kez halk oylaması yerine parlamento binasında 300 kişiden oluşan seçim kurulu tarafından yapılan seçimde cumhurbaşkanı olan Kavelaşvili bugün parlamentoda törenle yemin etti. Parlamento binası dışında gerçekleştirilen protestoların gölgesinde yemin ederek göreve başlayan Kavelaşvili ülkenin 6. Cumhurbaşkanı oldu. Yaklaşık 40 dakika süren törene, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu Bidzina İvanişvili, Başbakan İrakli Kobakhidze, parlamento üyeleri, belediye temsilcileri, Acara ve Abhazya Yüksek Konseyi üyeleri, kabine üyeleri ve Yüksek Seçim Kurulu üyeleri katıldı. Ancak törene muhalefet partileri katılmadı.

İncil'e ve Gürcistan Anayasası'na el basarak yemin eden Kavelaşvili, "Gürcistan Cumhurbaşkanı olarak, Allah ve halk huzurunda Gürcistan Anayasasını, ülkenin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve bölünmezliğini koruyacağıma, cumhurbaşkanlığı görevlerimi vicdanla yerine getireceğime, ülkemin vatandaşlarının güvenliği ve refahı için halkımın ve vatanımın kalkınması ve gücüne katkı sağlayacağıma yemin ederim" dedi.

Yemin töreni Gürcistan milli marşının okunmasıyla sona erdi.

Eski futbolcu Kavelaşvili'ye "kırmızı kartlı" protesto

Kavelaşvili'nin yemin töreni muhaliflerin protesto gösterisinin gölgesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde Orbeliani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda eski Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi uğurlayan binlerce eylemci, daha sonra parlamento binasının önünde toplandı. Kavelaşvili'nin futbolcu olduğunu söyleyen göstericiler, çiçeği burnunda Cumhurbaşkanını kırmızı kartla protesto etti. Eylemciler, Kavelaşvili karşıtı sloganlar attı.

Protestocular, 28 Kasım'dan bu yana devam eden eylemlerde gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılmasını ve ülkede yeniden genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor.

Mikheil Kavelaşvili tek adaydı

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri, parlamentonun meşruiyetini kabul etmedikleri için cumhurbaşkanı adayı çıkarmazken iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin adayı Mihail Kavelaşvili tek aday oldu. Muhalefet partileri cumhurbaşkanlığı seçiminin meşru olmadığını savunuyor.

Anayasaya göre seçimler seçim kurulu tarafından yapıldı

Gürcistan'da 6. Cumhurbaşkanı, 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle 300 kişilik seçim kurulu tarafından seçildi. Yeni cumhurbaşkanını belirleyen Seçim Kurulu, 150 milletvekilinin yanı sıra Abhazya ve Acara Yüksek Konseyinin üyeleri ile ülkedeki tüm belediyelerin temsilcilerinden oluşuyor.

Bir aydan fazladır ülkede Batı yanlısı gösteriler devam ediyor

Hükümetin 28 Kasım'da kabul ettiği Avrupa Birliği kararı devamlı protestolara neden oldu. Başbakan İrakli Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada AB ile müzakerelerin "şantaj aracı" olarak kullanıldığını gerekçe göstererek, 2028 yılının sonuna kadar askıya alındığını ifade etmişti. Ülkede 28 Kasım'da başlayan protestolar bir aydan fazladır devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili kimdir?

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilen Kavelaşvili, Gürcistan Milli Futbol Takımı formasını 1992-2002 yıllarında giymişti. Gürcü Hayali Partisi'nden milletvekilli olarak 2016'da parlamentoya giren Kavelaşvili, 2020 yılında da aynı partiden milletvekilli seçildi. Kavelaşvili, 28 Haziran 2022'de Gürcü Hayali Partisi'nden ayrılarak diğer milletvekillileriyle iktidara yakın Halkın Gücü Partisi'nin kurucularından biri olmuştu. - TİFLİS

Kaynak: İHA

Parlamento, Gürcistan, Politika, Futbol, tiflis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:31 Cumhurbaşkanlığı’ndan DEM Parti’nin İmralı görüşmesine ilk yorum Cumhurbaşkanlığı'ndan DEM Parti'nin İmralı görüşmesine ilk yorum
11:21 Erdoğan’ın ’’Malum çevreleri çıldırtacak’’ dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında Erdoğan'ın ''Malum çevreleri çıldırtacak'' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
10:58 Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor Öğretmen atamalarında KPSS şartı kalkıyor
17:34 Özgür Özel’den ’İmralı’ değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır Özgür Özel'den 'İmralı' değerlendirmesi: Çözüm zemini TBMM olmalıdır
17:17 Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı Çektiği videoyla trafikteki gizemli sıkışıklığın nedenini açıkladı
17:13 HTŞ lideri Şara’dan seçimlerle ilgili bomba açıklama HTŞ lideri Şara'dan seçimlerle ilgili bomba açıklama
17:05 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj 179 kişinin can verdiği uçak kazasından önce son mesaj
17:02 Beşiktaş’taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay Beşiktaş'taki başkanlık seçiminde polisleri harekete geçiren olay
16:48 AK Partili Elitaş’tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir AK Partili Elitaş'tan dikkat çeken çıkış: Erken değil öne alınmış seçim olabilir
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 12:51:02. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.