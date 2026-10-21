Gürer, Amasya Şeker Fabrikası'nın 4,7 milyar lira borç iddiasını Meclis'e taşıyacak - Son Dakika
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Gürer, Amasya Şeker Fabrikası'nın 4,7 milyar lira borç iddiasını Meclis'e taşıyacak

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Amasya Şeker Fabrikası'nın 4,7 milyar lira borcu olduğu iddiasını Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti. Gürer, fabrikanın yıllık yaklaşık 80 bin ton şeker kotası bulunduğunu belirterek üretimin sürmesi için destek ve yasal düzenleme gerektiğini savundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının sorunlarını Meclis gündemine taşıyacaklarını belirtti.

Gürer, Meclis'teki basın toplantısında, işçi, çiftçi, memur, emekli ve engellilerin geçim sıkıntısı yaşadığını, sanayicilerin de fabrikalarda ve işletmelerde uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle zor günler geçirdiğini savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle heyet olarak Amasya Şeker Fabrikası'nı ziyaret ettiklerini dile getiren Gürer, fabrikanın yıllık yaklaşık 80 bin ton şeker kotasına sahip olduğunu ifade etti.

Fabrikanın 4,7 milyar lira borcu olduğunu iddia eden Gürer, şunları kaydetti:

"Şirketin faaliyetlerinin devamlılığını sağlayacak, kamu alacaklarının tahsilini güvence altına alacak ve tüm tarafları gözeten hukuki ve mali bir çözüm modeli mutlaka geliştirilmelidir. Bazı şeker fabrikalarında benzer durumların varlığından söz edilmektedir. Şeker fabrikaları yalnızca bir işletme sorunu olarak görülmemeli ve bunun bölgeye etkileri dikkate alınmalıdır. Yaşanan sorunlar bölgesel kalkınmayı, tarımın istihdamını, hayvancılığı ve şeker üretim zincirini doğrudan sarsacak boyutlara ermek üzeredir. Bu nedenle Amasya Şeker Fabrikası başta olmak üzere şeker fabrikalarının yaşadığı finansal sorunların, borç yüklerinin, pazar üretimindeki daralmanın, bu durumun tarımsal üretim, hayvancılık, istihdam, bölgesel kalkınma üzerinde etkilerinin dikkate alınarak fabrikaların üretimlerini sürdürebilmelerini sağlayacak destek ve yasal düzenlemeler ihtiyaçtır. Bu bağlamda CHP olarak meclis araştırması verip sorunu Meclis gündemine de taşıyacağız."

Kaynak: AA
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