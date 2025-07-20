Gürhan Albayrak'tan pankart açıklaması

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde 'AK Parti Seninle Eskişehir' standı önünde yaşanan ve Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformunun düzenlediği eylem sırasında yırtılan pankart olayı hakkında AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak açıklama yaptı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Hamamyolu Caddesi'nde bulunan 'AK Parti Seninle Eskişehir' standı önünde gerçekleşen provokatif olay hakkında yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Geçtiğimiz gün Hamamyolu Caddesi'nde AK Parti teşkilatımızın vatandaşlarımızla bir araya geldiği 'AK Parti Seninle Eskişehir' standı önünde yaşanan provokatif olay kamuoyunun malumudur. Eleştiri başımızın tacıdır. Milletimizin her türlü görüşüne, yapıcı eleştirisine ve farklı düşüncelerine büyük bir saygımız var lakin söz konusu yürüyüşte atılan 'AKP mezara, halk iktidara' gibi çirkin ve nefret dolu sloganlar, doğrudan halkı tahrik etmeye, toplumu kutuplaştırmaya yönelik söylemlerdir. CHP İl Başkanı eğer yürüyüşlerde düzgün slogan bulamıyorsa önce partisindeki hırsızlık ve yolsuzluklara dair sloganlar düşünsün. Zorlanacaklarını düşünmüyoruz, doneleri epey bol. Yürüyüş sırasında atılan tahrik dolu sloganlara tepki gösteren vatandaşımızın yaptığı hareket, aynı zamanda toplumun sessiz kesiminin vicdanıdır. Vatandaşlarımız artık CHP'li zihniyetin yıllardır iş üretmeyen kısır döngü siyasetinden bıkmış ve usanmış durumdadır. AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin desteğiyle her seçimde iktidara gelmiş ve Türkiye'yi yönetme yetkisini doğrudan halkımızdan almıştır. Bu gerçeği hazmedemeyenlerin sokakta tehditkar sloganlar atmaları ne akla ne de izana sığmaktadır. Eskişehirli kardeşlerimizden ricamız; bu tür provokasyonlar karşısında sağduyuyu elden bırakmamaları ve bu tarz ayrıştırıcı dil kullananları kale almamalarıdır." - ESKİŞEHİR