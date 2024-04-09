Güroymak Belediye Başkanı Eşref Mutlu mazbatasını aldı

Politika

Yüksek Seçim Kurulu, DEM ve Yeniden Refah Partisi'nin Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçimlerin iptali ve yenilenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Kararın ardından Güroymak Belediye Başkanı seçilen Eşref Mutlu mazbatasını aldı.

Yüksek Seçim Kurulu, DEM ve Yeniden Refah Partisi'nin Bitlis'in Güroymak ilçesinde seçimlerin iptali ve yenilenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

YSK'nın itirazları karara bağlamasından sonra Güroymak Belediye Başkanı seçilen AK Parti'nin adayı Eşref Mutlu mazbatasını aldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı Nihat Yavuz, "Yıllar sonra Ak belediyecilik ilçemizde seçimi kazandı. Seçim yapılalı bugün 10'uncu gün. Her türlü itirazlar, engellemelere rağmen halkın iradesi tecelli etmiştir. 16 oy fark ile seçim sonucu tescillenmiştir. Bu seçim AK Parti'nin oyları dışında AK Parti'ye ve Belediye Başkanımız Eşref Mutlu'ya inanan geçmişte hangi partiye oy verirse versin, bize sempati duyan ve burada, 'Güroymak'ta artık gelişmişliği başlatalım, Güroymak'ın dönüşümüne imza atalım' diyen güzel insanların seçimi olmuştur. Ayrıca Gölbaşı ve Günkırı beldelerimiz de de seçimi kazanarak 3'te 3 yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİTLİS