Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Sert Tepki

Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Hakkımı hepsine haram ediyorum, beni kürsüde yuhalattınız. Kimi yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ayıptır günahtır" dedi.

Gürsel Tekin, sabah saatlerinde CHP'nin Sarıyer'de bulunan eski İl Başkanlığı binasına geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt vererek, "Özgür Özel'e yakıştırmadım, ben o değilim. Ben Özgür Özel'in abisiyim; yol arkadaşıyım. Bu cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam kaçmayacağımı bütün yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık geldik. Diyoruz ki görevimizi yapacağız. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik. Bu cümleler çok hoş olmamıştır. Canı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Tekin, Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Dünkü laftan sonra olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum, beni kürsüde yuhlattınız. Kimi yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ayıptır günahtır kardeşim. 15 yıldır aynı alanda aynı mesaileri yaptık. Şimdi böyle bir canavarlaşma, insanları ötekileştirme, tepeden bakma, bir kısım kendisine sözde gazeteci, yazar, aydın diyen insanların küçümseyen lafları. Size ne oldu. Sizin bu kafalarınızın yüzünden AK Parti iktidardır. Bu faşist kafalardan dolayı, bundan vazgeçin. Bu ne küçümseme insanları. Kimsiniz siz. Çok ayıptır. Bütün sabrımızla bekliyoruz. İlk günde söyledim. Dedim ki bakın yalvarıyorum size. Beni konuşmaya mecbur etmeyin ama şimdi görüyorum ki, inşallah bugün son olur. Son olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza etmek, bunu korumak benim ve arkadaşlarımın namusudur. Bu namuslu görevimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL