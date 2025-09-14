Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Sert Tepki

14.09.2025 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İl Başkanlığına kayyum atanan Tekin, Özgür Özel'in sözlerine sert yanıt verdi ve tepki gösterdi.

Mahkeme kararı ile CHP İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek, "Hakkımı hepsine haram ediyorum, beni kürsüde yuhalattınız. Kimi yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ayıptır günahtır" dedi.

Gürsel Tekin, sabah saatlerinde CHP'nin Sarıyer'de bulunan eski İl Başkanlığı binasına geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine yanıt vererek, "Özgür Özel'e yakıştırmadım, ben o değilim. Ben Özgür Özel'in abisiyim; yol arkadaşıyım. Bu cümlesi kendisine hiç yakışmamıştır. Bir yere de kaçmam kaçmayacağımı bütün yedi düvel bilir. Biz korkularımızı bıraktık geldik. Diyoruz ki görevimizi yapacağız. Kusursuz bir ev sahipliği yapmak istedik. Bu cümleler çok hoş olmamıştır. Canı sağolsun" ifadelerini kullandı.

Tekin, Özgür Özel ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Dünkü laftan sonra olmayacak. Hakkımı hepsine haram ediyorum, beni kürsüde yuhlattınız. Kimi yuhalattınız. Partinin tertemiz insanlarını, beni ve arkadaşlarımı. Ayıptır günahtır kardeşim. 15 yıldır aynı alanda aynı mesaileri yaptık. Şimdi böyle bir canavarlaşma, insanları ötekileştirme, tepeden bakma, bir kısım kendisine sözde gazeteci, yazar, aydın diyen insanların küçümseyen lafları. Size ne oldu. Sizin bu kafalarınızın yüzünden AK Parti iktidardır. Bu faşist kafalardan dolayı, bundan vazgeçin. Bu ne küçümseme insanları. Kimsiniz siz. Çok ayıptır. Bütün sabrımızla bekliyoruz. İlk günde söyledim. Dedim ki bakın yalvarıyorum size. Beni konuşmaya mecbur etmeyin ama şimdi görüyorum ki, inşallah bugün son olur. Son olmazsa yarından itibaren her gün konuşurum. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'dir kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni muhafaza etmek, bunu korumak benim ve arkadaşlarımın namusudur. Bu namuslu görevimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gürsel Tekin, Özgür Özel, Politika, Magazin, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

14:56
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
Ağzındaki diş gözüne takıldı, 20 yıl sonra körlükten kurtuldu
14:48
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı Zehra Nine yaşamını yitirdi
Ağaca sarıldığı fotoğrafla tanınmıştı! Zehra Nine yaşamını yitirdi
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
12:04
Irak Başbakanı Sudani’den İsrail’e karşı “İslam İttifakı“ çağrısı
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı "İslam İttifakı" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 15:38:36. #7.12#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin'den Özgür Özel'e Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.