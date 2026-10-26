Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kongrede genel başkan adayı olması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun kongrede genel başkan adayı olması gerektiğini söyledi

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Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu\'nun kongrede genel başkan adayı olması gerektiğini söyledi
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CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, TÜBAF'ın Anadolu Sohbetleri programında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede genel başkan adayı olması gerektiğini söyledi. Tekin, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının bulunduğunu ve adayı günü gelince Genel Başkan'ın açıklayacağını belirtti.

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı var. Günü gelince Genel Başkanımız açıklayacaktır" dedi.

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Türkiye Basın Federasyonu'nun (TÜBAF) düzenlediği Anadolu Sohbetleri programında gazetecilerle bir araya geldi. Tekin, TÜBAF Başkanı Sinan Burhan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Dünyanın herhangi bir ülkesinde muhalefet lideri, elbette erken seçim ister. Muhalefetin erken seçim istemesi kadar doğal ne olabilir? 'Bunu istediniz' diye 'Erdoğan'a yakınlaştınız' cümlesini nereden çıkardılar. 50 artı 1 diye bir sistemimiz var. 50 artı 1'e uygun bir cumhurbaşkanı adayı bulmak zorundasınız. Bu yeni dünya düzeni ve Türkiye'nin önümüzdeki süreçte dünyadaki kudretini bilecek bir cumhurbaşkanı adayına ihtiyacımız var. Bu çerçevede kafamızda tabii ki çokça isim var ama bu isimler elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutfağında konuşulacaktır, tartışılacaktır" diye konuştu.

'KONGREDE ADAY OLMAK ZORUNDA'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partinin olağan kurultayında genel başkan adayı olma durumuna ilişkin, "Kemal Bey niye aday olmasın? Ben onu gerçekten çok merak ediyorum, kim istemiyor Kemal Bey'i? Böylesi bir kritik süreçte, sıkıntılı bir ortamda, dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun kongrede kullanmış olduğu cümle; 'Partimi güvenilir limana emanet edeceğim.' Sayın Kılıçdaroğlu, bu sorumluluğu aldıktan sonra güvenilir limana emanet edene kadar görevinin başında olmak zorundadır. Parti içerisinde büyük sorunlar, yeni bir sorunla karşı karşıya kalmamalıyız. Ancak bu sorunları Sayın Kılıçdaroğlu deneyimi, tecrübesi, babacanlığıyla çözebilir. Onun için Sayın Kılıçdaroğlu bu kongrede, elbette takdir kendisindir ama kişisel olarak bana sorarsanız güvenilir limana emanet edene kadar aday olmak zorundadır" dedi.

'ÖZGÜR BEY'DE BÖYLE BİR NİYET GÖRMÜYORUM'

Tekin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ve partinin muhtemel cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Mansur Bey'le ilgili bir yorum yapmak durumunda değilim. Partide olsaydı elbette yorum yapardım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, cumhurbaşkanı adayı var. Günü gelince Genel Başkanımız açıklayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı; gerçekten milletin güvenini alabilecek, ihtiyacını karşılayabilecek donanımlı, birikimli olacaktır, hiç merak etmeyin. Yeni Parti'nin adayı kim olur bilemem. Özgür Bey'de de böyle bir niyet görmüyorum" diye konuştu. Seçim döneminde ittifakların olabileceğini belirten Tekin, "Elbette ittifaklar olacak. 50 artı 1'i sağlamanız için sizin ittifaklara ihtiyacınız var. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemdeki o ittifak masasında olan birçok partiyle temasları var" açıklaması yaptı.

'ÖZÜR DİLERSE NEDEN GELMESİN'

Parti üyeliğinden ayrılan seçmelerden bir geri dönüş olduğunu söyleyen Tekin, "Beni ilgilendiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin emektar tabanıdır, seçmenidir. Onlar bizi mutlu eder, orada da büyük bir akış var. Sayın Özgür Özel'le uzun süre mesaimiz oldu, ben hiçbir kötü laf söylemedim kendisine. Sayın Kılıçdaroğlu'na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse elbette neden gelmesin" dedi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk PartisiKemal KılıçdaroğluGürsel TekinPolitikaGüncelSon Dakika

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