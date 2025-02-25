Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var

Gürsel Tekin: Türkiye\'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var

Geçtiğimiz günlerde partisinde istifa eden eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Türkiye'nin acil bir şekilde milletin gerçek gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı olduğunu belirten Tekin, "İnsanların bu derin yoksulluktan, bu sefaletten nasıl kurtulabileceğinin hikayelerini ve cenneti anlatacaksınız. İnsanlar cehennem yaşıyor" dedi.

25.02.2025 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com stüdyosuna konuk olan eski CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Tekin, Türkiye'nin acil bir şekilde milletin gerçek gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

"İNSANLARA CENNETİ ANLATACAKSINIZ"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un bir ilçesinde aynı mahallede 4 kişinin intihar ettiğini belirten Tekin, kendisinin bölgeye gittiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Ölüsünde olacaksınız, dirisinde olacaksınız, bayramında olacaksınız. Sahada, sokakta ilçe başkanlarınız, teşkilatlarınız, size yakın neler varsa... İnsanların bu derin yoksulluktan, bu sefaletten nasıl kurtulabileceğinin hikayelerini ve cenneti anlatacaksınız.

"TÜRKİYE'NİN ACİL YENİ, MİLLETİN GERÇEK GÜNDEMİYLE MEŞGUL OLABİLECEK BİR SİYASİ PARTİYE İHTİYACI VAR."

İnsanlar cehennem yaşıyor. Sürekli cehennemle karşı karşıya kalmış bir topluluktan bahsediyoruz. Kaç parti var? 164 siyasi parti... Türkiye'nin acil yeni, milletin gerçek gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var. Bunu çok açık söylüyorum.

"TÜRKİYE'NİN MUHALEFET AÇIĞI DA VAR İKTİDAR AÇIĞI DA VAR"

Türkiye'nin muhalefet açığı da var iktidar açığı da var. 110 liradan 850 liraya un nasıl geldi Sayın Cumhurbaşkanı? Sayın Erdoğan'a sormak istiyorum. Bu nedir? 20 yıl önceden bahsetmiyorum. 3 yıl önce 110 lira olan bir torba un 850 lira olmuşsa bugün o zaman sadece muhalefet boşluğu değil, ciddi bir iktidar boşluğu da var. Büyük bir sorun var.

"MİLLETİMİZİN TAMAMINI KAPSAYACAK, ÖTEKİLEŞTİRMEYECEK, KUCAKLAYACAK YENİ BİR YAPIYA İHTİYAÇ VAR"

İktidarıyla, muhalefetiyle şu anda maalesef Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olan bir siyasi hareket yok. Onun için mutlaka milletimizin tamamını kapsayacak, ötekileştirmeyecek, kucaklayacak yeni bir yapıya ihtiyaç var."

Gürsel Tekin, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Radon Radon:
    Yalanını skm cafeler tiklim tiklim restoranlar tiklim tiklim avm ler odeme sırası bedava ekmek kalabalığı gibj millet deli gibi para harcıyor bu ülkenin tek sorunu chp kaostan beslenen embsl tayfası 9 16 Yanıtla
  • Kemsl:
    cayciliktan Emlak kralı olan çakma solcu ne olduğu belirsiz 11 3 Yanıtla
  • Ratbag:
    Bu da kendini birşey sanıyor. Belki iyi bir muhalefet partisine ihtiyaç var dese daha çok doğru olurdu. Miyadın doldu anla artık. 10 3 Yanıtla
  • Derya Nadir:
    Yaaa abi sen nereye yeni otel açarım diye mi düşünüyorsun... Nasıl oluyor da CHP de çaycılıktan tabak-bardak yıkamadan bu kadar serveti yaptın onu söyle... Ne atalarında mal mülk varlığı var ne eşinin tarafında... Nasıl oluyor bu iş yıllardır anlayamadık da neyse ... Senin sorunun var herhalde yeni rant kapılarıyla biz bunu anlıyoruz burdan ... Neyse.. saygılarımla 9 2 Yanıtla
  • levent deliceo:
    Chp mamanı kesince mı aklına geldi BENZİNLİKÇİ? 6 3 Yanıtla
  • Ersin Kalender:
    bu adamın istanbulun heryerinde restaurant cafe ve benzinlikleri var hemen hepside benim akrabalarımın üstüne kayıtlı birebir şahidim ben 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Ankara’da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti Ankara'da doğal gaz zehirlenmesi: 3 kişi hayatını kaybetti
18:36 Gürsel Tekin: Türkiye’nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var
18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
07:38 Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
07:24 Kulisler yangın yeri: AK Parti’de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak Kulisler yangın yeri: AK Parti'de asıl hedef 360 vekille seçim kararı çıkarmak
07:22 Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar Tutuklananlar arasında hakimler de var Maydonoz Döner operasyonunda mahkemeden ilk karar! Tutuklananlar arasında hakimler de var
01:40 Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk Acun Ilıcalı: Biz arı kovanına çomağı soktuk
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 ’’Mourinho ağlamaya devam etsin’’ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler ''Mourinho ağlamaya devam etsin'' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 19:37:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.