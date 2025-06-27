Guterres'ten Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Guterres'ten Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

Guterres\'ten Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı
27.06.2025 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek derhal ateşkes gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ndeki duruma değinerek, "Uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlal edildiğini teyit etmek için bir gazete haberine ihtiyaç yok. Böyle ihlaller söz konusu olduğunda, sorumluların hesap vermeleri sağlanmalıdır" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası bir konferansa katılmak üzere İspanya'ya hareketinden önce BM Genel Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail ile İran arasındaki çatışma manşetleri işgal ederken, Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı acıların gölgede kalmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Guterres, "Gazze'de derhal bir ateşkese ulaşılması için siyasi cesaret gösterme zamanı geldi" dedi.

İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'de başlattığı askeri operasyonların dehşet verici boyutlarda bir insani krize neden olduğunu vurgulayan Guterres, "Bu kriz, uzun ve acımasız süreçte bugüne kadarki en vahim noktaya ulaşmıştır. Aileler, defalarca yerlerinden edildi. İnsanlar, şu anda Gazze'nin beşte birlik bir alanına sıkıştırılmış durumda ve bu daralan alanda dahi tehdit altında bulunuyorlar. Bombalar, çadırların, ailelerin ve kaçacak hiçbir yeri kalmamış insanların üzerine düşüyor. İnsanlar, sadece kendilerini ve ailelerini doyurmaya çalıştıkları için öldürülüyorlar" diye konuştu.

"Yiyecek arayışı, hiçbir zaman ölüm cezası olmamalı" ifadelerini kullanan Guterres, İsrail'in uluslararası hukuk gereği insani yardımları kabul etmek ve kolaylaştırmakla yükümlü olduğuna dikkat çekti.

"Yardım çalışanları bile açlık çekiyor"

BM Genel Sekreteri, "Üç aydan uzun süredir, barınma malzemeleri ve kritik malzemeler için gerekli olan yakıt engelleniyor. Doktorlar, son ilaç dozunu ya da son solunum cihazını kimin kullanacağına karar vermek zorunda kalıyor. Yardım çalışanları bile açlık çekiyor. Bu durum normalleştirilemez" diye konuştu.

Bu hafta aylardır ilk defa BM aracılığıyla Gazze'ye küçük miktar tıbbi malzeme ulaştığını söyleyen Guterres, bunun bile krizin boyutunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

"Umutsuz sivilleri askeri bölgelerin içine yönlendiren her türlü operasyon, doğası gereği güvensizdir"

Gazze'de ABD öncülüğündeki yardım operasyonlarının insanların ölümüne neden olduğuna dikkat çeken Guterres, "Umutsuz sivilleri askeri bölgelerin içine yönlendiren her türlü operasyon, doğası gereği güvensizdir ve insanların ölümüne neden olmaktadır. Gazze'de derhal ateşkese, tüm esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmasına ve sürekli insani yardım erişimine ihtiyaç vardır" dedi.

"Tehlikeli planlarla Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok"

İnsani yardım dağıtımı konusundaki sorunun aşılması gerektiğini vurgulayan BM Genel Sekreteri Guterres, "Tehlikeli planlarla tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Çözüm bizim elimizde. İnsanlık, tarafsızlık, bağımsızlık ve yansızlık prensiplerine dayanan detaylı bir planımız var. Malzemelerimiz var. Tecrübemiz var. Bu plan, halkın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildi ve toplumların, bağışçıların ve üye devletlerin güvenine dayanmaktadır" diye konuştu.

BM'nin faaliyetlerinin önünün açılması ve hayat kurtaran yardımların içeri girmesine izin verilmesi çağrısı yapan Guterres, "Bu sorunun çözümünün nihayetinde siyasi olduğunu kabul edelim. Umudu yeniden inşa edebilmenin tek yolu, iki devletli çözüme giden yolu açmaktan geçer. Diplomasi ve herkes için insan onuru galip gelmelidir" diye konuştu.

"Uluslararası hukukun ihlal edildiğini teyit etmek için bir gazete haberine ihtiyaç yok"

Bir basın mensubunun İsrail'in Haaretz gazetesinde İsrailli askerlerin gıda yardımı bekleyen silahsız Filistinlilere ateş açmaları yönünde emir aldıklarını itiraf ettiklerine ilişkin habere yorumunun ne olduğu yönündeki sorusuna cevap veren Guterres, "Uluslararası hukukun ciddi bir şekilde ihlal edildiğini teyit etmek için bir gazete haberine ihtiyaç yok. Böyle ihlaller söz konusu olduğunda, sorumluların hesap vermeleri sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Filistin Yönetimi tarafından yürütülecek herhangi bir barış girişimini destekleriz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın barış için ateşkes ve İsrail'in Gazze'den çekilmesinin yanı sıra Hamas'ın da silah bırakması ve yetkilerinden vazgeçmesi gerektiği yönündeki açıklamasına da yorumu sorulan Guterres, "Filistin Yönetimi'ni Filistin topraklarında meşru otorite olarak tanıyoruz ve Filistin Yönetimi tarafından yürütülecek herhangi bir barış girişimini destekleriz" şeklinde konuştu. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Antonio Guterres, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Dünya, Hukuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Guterres'ten Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar Manzara izlemek için girdikleri metruk villada erkek cesediyle karşılaştılar
Biri 16 diğeri 17 yaşında Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Biri 16 diğeri 17 yaşında! Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti
Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Tatil teklifine belediyeden “Doluyuz“ yanıtı Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
CHP’li 10 vekilden Kılıçdaroğlu’na destek CHP'li 10 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek
Bomba iddia: ABD’den, İran’a 30 milyar dolarlık nükleer yardım Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım
Hafsanur Sancaktutan’dan bornozlu banyo paylaşımı Hafsanur Sancaktutan'dan bornozlu banyo paylaşımı
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
Hüma Hastanesi konkordato ilan etti Hüma Hastanesi konkordato ilan etti
Kim Milyoner Olmak İster’de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı
Son 16 eşleşmeleri belli oldu Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya Son 16 eşleşmeleri belli oldu! Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya
46 ilde FETÖ operasyonu 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı 46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

22:13
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail’in asıl hedefi Türkiye mi
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
21:55
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail’in İran’a saldırdığı gece ABD’den telefon aldık
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık
21:38
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
Trump'tan İran'ın dini lideri Hamaney'e: Onu çok çirkin ve aşağılayıcı bir ölümden kurtardım
10:43
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi
10:35
Tartışma yaratan görüntü ’’Umarım gerçek değildir’’ yorumları yapılıyor
Tartışma yaratan görüntü! ''Umarım gerçek değildir'' yorumları yapılıyor
10:24
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran’a tekrar saldıracak
Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
10:17
Kız istedi gözaltına alındı Bu görüntünün faturası ağır oldu
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu
10:12
Paul Onuachu Süper Lig’e resmen geri döndü
Paul Onuachu Süper Lig'e resmen geri döndü
10:08
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
Fransa felaketi yaşarken polis Titanic filminin müziği ile devriye attı
10:02
Araç sahiplerine kötü haber Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
10:01
Süper Lig ekibini karıştıran olay Stadı gezip ülkesine döndü
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
09:44
9 kişiyi parçalara ayıran “Twitter katili“ idam edildi
9 kişiyi parçalara ayıran "Twitter katili" idam edildi
09:39
46 ilde FETÖ operasyonu 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 23:19:14. #7.11#
SON DAKİKA: Guterres'ten Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.