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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

23.10.2021 13:56

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Eskişehir'i ve Eskişehirlileri selamlayan Erdoğan, parti teşkilatına coşkusu ve ahde vefası için teşekkür etti, "Rabb'im muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin." ifadesini kullandı.

Eskişehir İl Başkanı ve yönetimine de böyle bir atmosferde gönülleri buluşturdukları için teşekkür eden Erdoğan, toplantının parti ve teşkilat için hayırlara vesile olmasını diledi. Erdoğan, kuruluşundan bugüne Eskişehir teşkilatında görev alan tüm isimlere emekleri, sadakatleri için teşekkür etti, bu isimlerden hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her zaman altını çizerek söylüyorum. Biz bugünlere büyük ve güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların fedakarlıklarıyla geldik. Biz bugünlere milletimizin tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması için gece gündüz çalışan emektarlarımızın gayretleriyle geldik. Bugünlere yılın her gününü, günün 24 saatini kendini bu davaya hizmete adayan kardeşlerimizin mücadelesiyle geldik. Bugünlere gece uykusunu bölerek partimizin başarısı için Mevla'ya el açan, dua eden, gözyaşı döken büyüklerimizin samimiyetiyle geldik. Biz bugünlere Hakk'ın rızasını gözeterek halkımıza aşkla hizmet ettiğimiz, hizmetkar olduğumuz için geldik. Hepsinden önemlisi biz bugünlere niyetimizi temiz tuttuğumuz, kibre, gurura, tekebbüre nefsimizi kaptırmadığımız için geldik."

AK Parti'yi kuruluşundan 1,5 yıl sonra iktidara taşıyan, karşılaştığı onca badireye rağmen 19 yıldır iktidarda tutan ruhun bu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizim yolumuz Eskişehir'i fetheden büyük kumandan 2. Kılıçarslan'ın yoludur. Bizim yolumuz, Eskişehir'in manevi muhafızı aşık Yunus'un yoludur. Bizim yolumuz abideleşen mücadeleleriyle işgalci Yunan'a kök söktüren Eskişehirli şehit ve gazilerin yoludur. Bizim yolumuz bugün de gerektiğinde vatanı, bayrağı, ezanı, istiklali ve istikbali uğruna can vermekten çekinmeyen yiğitlerin yoludur." diye konuştu.

"Başımız dik, alnımız ak şekilde tam 20 yıldır yürüyoruz"

AK Partili kadroların uzun ince bu yolda başı dik, alnı ak bir şekilde tam 20 yıldır yürüdüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk günkü aşkla, ilk günkü heyecanımızla aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi hor görmeden, hiç kimseyi dışlamadan 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalışıyoruz. Ayrımcılık bizde yok." dedi.

Erdoğan, salondan gelen "Dik dur eğilme, ak gençlik seninle" tezahüratlarına "Gençler gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız." karşılığını verdi.

Milletin kardeşliğini güçlendirmek dışında şimdiye kadar hiçbir amaç gütmediklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada üzerine basa basa ifade etmek isterim ki dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de huzurun, barışın, kalkınmanın, istikrarın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır. Son 19 yılda karşılaştığımız nice badireyi nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda hız kesmeden, tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz. Türk ekonomisini yatırım, üretim, ihracat ve istihdam sütunları üzerinde yükseltmek için yurt içinde ve yurt dışında gayret gösteriyoruz."

Bu amaçla hafta başından itibaren 3 ülkeyi kapsayan 4 günlük bir Afrika seyahati gerçekleştirdiğini anımsatan Erdoğan, Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez yapılan Angola ziyaretinde farklı alanlarda 7 anlaşmaya imza attıklarını bildirdi. Erdoğan, Togo'da da iki ülke arasındaki iş birliği imkanlarını genişletecek verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini, Burkina Faso'nun aralarında bulunduğu 4 ülke ile görüşme yaptıklarını anımsattı. Bu görüşmenin çok manidar olduğunu dile getiren Erdoğan, Afrika'nın, 210 milyonu bulan nüfusuyla en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da da yatırımdan güvenliğe, savunma sanayinden sağlığa kadar birçok alanda önemli kararlar aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buralar daha 15-20 yıl öncesine kadar Türkiye'nin hiçbir varlık göstermediği coğrafyalardı. Türkiye oraları bilmiyordu, tanımıyordu. Buralar bizden önce Türkiye'nin tanınmadığı, bilinmediği, ülkemizden çok uzakta görülen yerlerdi. Bugün kıtanın her yerinde Türk ürünlerini, Türk şirketlerini, insanımızın yardım elini bu topraklara uzatan sivil toplum kuruluşlarını görmekten bu milletin bir evladı olarak gerçekten iftihar ediyorum. Bizden önce Afrika'da ülkemizin esamesi dahi okunmazken hamdolsun bugün kıta ülkeleriyle toplam ticaretimiz 25 milyar doları aşıyor. Türk müteahhitler kıtanın dört bir yanında toplam değeri milyarlarca doları bulan mega projelere imza atıyor. Afrika çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar doları geçiyor. Öyle ki bazı ülkeler de bizi Türk şirketlerinin inşa ettiği havalimanları, yollar, otoyollar, limanlar, kamu binalarında karşılıyor.

Türkiye'deki üniversitelerden mezun 11 bini aşkın genç, gönül elçilerimiz olarak kendi toplumlarına hizmet ediyor. Arka planında yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, tüccarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, diplomatlarımızın, siyasetçilerimizin emeği, alın teri ve mücadelesi olan bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Türkiye'nin sadece Afrika kıtasında değil, Asya'dan Latin Amerika'ya, Karayipler'den Uzak Doğu'ya kadar farklı coğrafyada yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır. Ülkemizin ihracat rakamlarını artıracak, üretim kapasitesini güçlendirecek, Türkiye'ye daha fazla yatırım çekecek çabalardan kimse gocunmamalı, bilakis herkes bundan gurur duymalıdır."

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Eskişehir, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı: (1) - Son Dakika
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