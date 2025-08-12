Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hünkar Hacı Bektaş Veli, Anadolu'nun hamurunu mayalayan, medeniyetimizi şekillendiren bir gönül mimarıdır. Onun yolu, bir hakikat yoludur." dedi.

Ersoy, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl "Mayamız Birlik, Mirasımız Kardeşlik" temasıyla düzenlenen "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 754. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri"ne katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Ersoy, Hakk'a yürüyüşünün 754. seneyi devriyesinde Hacı Bektaş Veli Hazretleri'ni rahmetle yad ettiğini söyledi.

Asırlardır bu kadim topraklarda, "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" çağrısından yükselen kutlu sesin, kardeşliklerinin en veciz nasihati ve ortak vicdanı olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da ısrarla her ortamda hatırlattığı bu ses, barışın, sevginin, kardeşliğin sesidir. Bu toprakların köklerinde yatan bu sesi ve kültürü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak en önemli tarihi sorumluluklarımızdan biridir. Biz, her daim bu sorumlulukla hareket etmeye, yüzyılları aşan bir derinlikten gelen bu sese kulak vermeye, kalbimizi açmaya devam edeceğiz. Hünkar Hacı Bektaş Veli, Anadolu'nun hamurunu mayalayan, medeniyetimizi şekillendiren bir gönül mimarıdır. Onun yolu, bir hakikat yoludur. O yol, eline, beline, diline sahip olmanın, adaletle hükmetmenin, gönülle bakmanın ve hizmetle yücelmenin yoludur. Hacı Bektaş Veli, Horasan'dan gelen bir ışığın Anadolu'daki yankısıdır. O ışık, Mevlana'da aşk olmuş, Yunus'ta söz olmuş, Pir Sultan'da direniş olmuş, Şeyh Edebali'de hikmet olmuş, bugüne kadar taşınmıştır. Bu ışık, mezhep, meşrep, etnik köken ayırt etmeksizin, herkesi insanlık potasında birleştirmiştir. Onun açtığı yolda yürümek, bir geleneği yaşatmanın çok ötesinde ahlakı kuşanmak, sevgiyi paylaşmak, hakkı gözetmektir. İşte bu nedenle, kadim topraklarımızda onun anısını yaşatmak, idrak, vefa ve insanlık görevidir."

"Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi ve gönül erenlerini anlamak ve yaşatmak zorundayız"

Bakan Ersoy, bugün ilimle, irfanla, muhabbetle yürüdükleri bu yolda, farklılıklarını zenginlik olarak gören bir anlayışı büyütmenin zamanı olduğunu belirtti.

Bugün dünyanın içinde bulunduğu durumun herkesi derinden üzdüğüne dikkati çeken Ersoy, bu acıların son bulması adına kendilerine tarihi bir görev düştüğünü vurguladı.

İnsanlığın yaşadığı ahlaki ve siyasi krizlere, ötekileştirmelere karşı Anadolu'da mayalanan düşünceleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmaları gerektiğini anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Mevlana'dan, Yunus'tan, Hacı Bektaş Veli Hazretlerinden hayata sevgiyle, merhametle, adaletle ve diğergamlıkla bakmayı öğrendik. İşte bu nedenle Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi ve gönül erenlerini, anlamak ve yaşatmak zorundayız. Bizler de bu anlayışı kurumsal düzeyde daha da güçlendirmek, gençlerimizi bu değerlerle buluşturmak ve yarına daha güçlü bir miras bırakmak için çalışmalarımızı var gücümüzle yürütüyor ve yürütmeye de devam edeceğiz. Bu toprakların hakikat arayışına açılmış birer kapısı olan cemevlerimizi hem mekansal olarak hem de gönül ve hizmet merkezleri olarak güçlendireceğiz. Biz bu kapıları sadece açık tutmakla kalmayacak daha da sağlamlaştıracağız. Bu kültürün taşıyıcısı olan canlarımızın taleplerine adil ve kapsayıcı çözümler geliştiriyoruz. Unutmayalım ki bu yol sevgiyi büyütmenin, nefsi terbiye etmenin yoludur. Mazluma el uzatan, her canı aziz bilen bir yoldur. Bu yolun sahibi Hakk'tır, yolcuları ise adalet, birlik ve kardeşlik bilinciyle yürüyen canlardır. Biz bu mirası geleceğe taşıyacak projeler üretmeye, Alevi-Bektaşi kültürünü bu milletin tarihsel ve kültürel zenginliği olarak güçlendirmeye devam edeceğiz."

Güzel bir gelişmeyi de paylaşmak istediğini belirten Bakan Ersoy, "Alevi-Bektaşi tarihinin en temel kaynaklarını ihtiva eden, yazma eser çeşitliliğiyle Bektaşiliğin hafızasının yazılı ve sözlü sürekliliğini tek blok olarak muhafaza etmesi özelliğiyle sahasının en zengin koleksiyonu olan Hacı Bektaş Veli Dergahı Yazma Eser Koleksiyonu ile ilgili çalışmamızı da tamamladık. 296'sı Türkçe, 110'u Arapça, 56'sı Farsça eserin tamamı dijitalleştirildi ve kataloğu hazırlandı. Koleksiyonda, Hacı Bektaş Veli öğretisinin temel kaynağı kabul edilen Makalat'ın 6 ayrı yazma nüshası bulunmaktadır. Koleksiyon 12 Ağustos'ta saat 15.00'te Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının resmi web sitesinde erişime açılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bu çok kıymetli çalışmanın kültür dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.