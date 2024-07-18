HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika
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Politika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle buluştu

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da bin 781 gündür çocukları için evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi. Arslan, ailelere desteklerini ifade ederek, evlatlarını geri isteyen annelere ve babalara teşekkür etti. Ayrıca, terör örgütünün çocukları zorla dağa çıkardığını ve aileleri tehdit ettiğini belirterek, ailelere 'teslim olun' çağrısında bulundu.

18.07.2024 14:15
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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da eski HDP il binası önünde bin 781 gündür çocukları için evlat nöbetinde olan ailelerle bir araya geldi.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelerin mücadelesi bin 781 gündür devam ediyor.

Aileler, evlat nöbetini kararlı bir şekilde sürdürürken, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Aküzüm ve beraberindeki heyet ile eski HDP il binası önündeki çadıra ziyaret gerçekleştirdi. Arslan, çocuklarının yolunu gözleyen ailelerle tek tek görüştükten sonra anne ve babalara gül dağıttı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Arslan, HAK-İŞ olarak Diyarbakır annelerinin sürekli destekçileri olacaklarını söyledi.

Ailelere verdikleri evlat mücadelesi için teşekkür eden Arslan, "Konfederasyonumuz HAK-İŞ olarak Diyarbakır annelerinin başlattığı, evlatlarını yeniden kucaklamak, evlatlarına kavuşma mücadelesinin hep yanında yer aldık. Bin 781 gündür bu mücadeleyi sürdüren annelerimize, babalarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onlar, terörle mücadele konusunda en önemli, en etkili bir mücadele yöntemini benimsediler. Ellerinde sadece çocuklarının fotoğrafları ve onların kendi hayatlarındaki karşılığını anlatmaktan öte hiçbir silahı, cephanesi, sadece bedenleriyle o terör örgütünün uzantısı siyasi partinin önünde bin 781 gündür onurlu, haysiyetli bir evlat nöbeti tutuyorlar. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, ülkemizin birlik beraberliğinin, bölünmez bütünlüğünün, aynı zamanda ülkemizi bölmek isteyen ihanet şebekelerine karşı soylu bir mücadeledir. Evlatlarını talep ederken ülkemizin bütünlüğünü de, üniter yapısını da savunan ve bu topraklarda sadece bir bayrak varsa Türk bayrağıdır diye Türk bayrağının arkasında yer alan bu insanlara hem devletimiz olarak hem de milletimiz olarak şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Nöbetteki ailelerin çocuklarına 'teslim olun' çağrısında bulunan Arslan, "Onların en doğal hakkı olan küçük yaşta evlatlarının oyuncaklarla oynaması gereken çağda, ne yazık ki terör örgütü tarafından çocukları zorla veya kandırılarak dağa çıkarılmış o çocuklarının mücadelesini yapıyorlar. Çocuk savaşçılar olarak ne yazık ki terör örgütünün dünyaya lanse etmeye çalıştığı bu evlatlarımızın, biliyoruz ki dağda zorla tutuluyorlar. Bunların eline zorla silah veriliyor ve bunlar aileleri tehdit edilmek üzere şantaj olarak kullanıyorlar. Burada mücadele eden aileler tehdit ediliyorlar ve bunlar korkutulmaya çalışıyorlar. Çadırda bin 781 gündür mücadele eden anneler, babalar, her türlü takdirin üzerindedir. Ben, bir kez daha kurumumuz adına, HAK-İŞ adına teşekkür ediyorum. Evlatlarımız, kardeşlerimiz, yavrularımız bu hainlerin, bu alçakların oyununu bozalım. Bunların baskılarına boyun eğmeyin, bunların tehditlerine boyun eğmeyin ve gelin annenizle babanızla kucaklaşın. Onlarla beraber devletimizin şefkat ellerine kendinizi teslim edin ve bu ülkenin onurlu bir yurttaşı olarak yaşamaya devam edelim. Aksi halde bu terör örgütleri kendi çocuklarını, kendi yakınlarını, ailelerini Avrupa'nın en lüks okullarında okuturken, en lüks yerlerde yaşarken sizleri kullanıyorlar. Sizleri terör örgütünün hizmetkarı yapıyorlar. Bu oyunu bozalım" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelerle buluştu - Son Dakika
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